المازمي: «الرومي» وضع قصيدتي على بساط المحبة

إبراهيم الملا ( الشارقة)

ينسج الشاعر الإماراتي الشاب «علي أحمد المازمي»، خيوط قصائده وسط مدارات عشق وفقد، مستدعياً آلاماً شاخصة من زمن الطفولة، ومتأهباً للتعاطي مع الكلمة، كما لو أنها «ماء مقدّس» تذوب فيه ملامح هذا الألم وتكتمل به أيضاً.

المازمي أحد الأصوات الجديدة التي تكتب نصّها في ظلّ الغواية، وفي كنف عزلة مضاعفة، يحاول أن يتجاوز ارتباك البدايات من خلال تطويع التجربة الذاتية وإقحامها في فضاء أرحب، يتجلّى فيه الهيام الصوفي، ومكابدات الغزل المبهم.

بين هذه المدارات والأقانيم الشائكة تنبعث نصوص المازمي بنسق حارّ ومتدفق، رغم اختباراته الصعبة لترويض اللغة، وتوظيف مفرداتها في قوام شعري ثابت، وبأسلوب يطوّر هذا الدفق الحسي والعاطفي من خلال أدوات أكثر نضجاً وتماسكاً وتوهجاً.

وهذا الطموح الإيجابي لديه بجانب موهبته، يمكن أن يفرزا مستقبلاً وعياً خاصاً تجاه القصيدة، بحيث ينقذها هذا الوعي من حماسة نشر ديوانه الأول الذي أطلق عليه عنوان (روح الشمس) الذي ما زال مخطوطا بحاجة لمراجعات، وتشذيب، ونقد ذاتي، وبصيرة متأملة تجبره على التريث والإطلاع على تجارب شعرية عربية وعالمية ترفد تجربته الخاص، وتمنحها المزيد من الألق والانفتاح على مسالك الروح وتفاصيل الأمكنة وأسئلة الوجود.