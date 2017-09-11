مريم الشناصي: «مهرجان الثقافة العربية» نافذة إماراتية على العالم

محمود عبد الله (أبوظبي)

كشفت الدكتورة مريم الشناصي، مؤسس دار الياسمين للنشر والتوزيع، في حديثها لـ «الاتحاد» عن اكتمال استعدادات الدار لتنظيم فعاليات «مهرجان الثقافة العربية وتراث الإمارات والترجمة»، في 28 سبتمبر الجاري، ولمدة أسبوع، في مقر الجامعة القومية بمدينة «دوشنبيه» بجمهورية طاجكستان، وقالت الشناصي: يأتي تنظيم الحدث في إطار مشروع بدأته قبل سنوات من الهند، أخذت من خلاله على عاتقي نشر المكتبات واللغة والأدب العربي في الدول غير الناطقة بالعربية، حيث وجدت أن عدداً كبيراً من الدول حول العالم مهتمة بالأدب العربي، والتراث الإماراتي على وجه الخصوص، ومنها كوريا الجنوبية، وطاجكستان، وجامعتها القومية التي تملك قسماً للغة العربية، يدرس فيه طلبة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك تحت مظلة ما توليه قيادتنا الحكيمة من اهتمام كبير بالثقافة والأدب والعلم والمعرفة، كأولوية أولى في استراتيجيتها نحو رعاية ودعم وتشجيع المثقفين والأدباء في الإمارات.

وبينت الشناصي راعية المهرجان، ومؤلفة كتاب «مذكرات فارسة عربية»، والتي قامت بعدة زيارات تنسيقية مع المعنيين بتنظيم الحدث في طاجكستان، قدمت خلالها مئات عناوين الكتب العربية لمكتبة الجامعة القومية:«برنامج المهرجان يختص بالأدب العربي من شعر ورواية وقصة قصيرة، بمشاركة نخبة من الباحثين والكتّاب العرب المقيمين في دولة الإمارات، وعدد من المبدعين الطاجيك، والذين سيقدمون أوراق عمل بحثية متخصصة في هذه المجالات وغيرها، بحضور عدد كبير من نخبة الشخصيات والمثقفين والمهتمين من الدارسين والمتخصصين في الأدب العربي بكل أجناسه، ومن ناحيتي سأقدم في برنامج المهرجان ورقة عمل بعنوان«نشأة الإمارات والأنشطة القرائية»، ويقدم الكاتب الدكتور عبد الوهاب عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا سابقاً، ورقة بعنوان (نظرات في أدب السيرة الذاتية من خلال قطوف من بستان حياتي)، ويقدم الأديب الإماراتي ناصر الظاهري، دراسة بعنوان (الحياة الثقافية في الإمارات)، ويختتم الكاتب والباحث الدكتور محمد كامل المعيني، رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للدبلوماسية بدبي، برنامج الجلسات الحوارية بورقة بعنوان (الدبلوماسية الثقافية وتعزيز العلاقات الإماراتية الطاجيكية)، فيما يقدم مجموعة من الأدباء وأساتذة الجامعة القومية، أوراق عمل وشهادات ذات صلة بموضوع برنامج المهرجان باللغة العربية.