«دو» تعمل على توفير خدمات رقمية متكاملة

دبي (الاتحاد)

أطلقت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع سيسكو، تقريراً جديداً يحدد معالم رحلة دو الرقمية لتصبح مزود خدمات تكنولوجيا معلومات واتصالات بحلول عام 2021، حيث تعمل على توفير خدمات رقمية متكاملة.

ويحدد التقرير الذي يحمل عنوان «رؤية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة المستقبلية للبنية التحتية 2021» الخطوط العريضة للتحول الرقمي للشركة من خلال تبني وتطوير أحدث التقنيات والانتقال إلى عالم الخدمات الرقمية، وجعل العميل محور اهتمام الشركة إضافة إلى توحيد تجربة الاستخدام للعملاء كافة.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «في الوقت الذي تواصل فيه دو أجندتها الخاصة بالتحول الرقمي، فإننا نعمل بشكل دؤوب على تعزيز شبكتنا بأحدث تقنيات المستقبل مثل تكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعاملات الرقمية (بلوك تشين). ونتعاون حالياً مع سيسكو لوضع تصورات وأطر شاملة حول كيفية توفير جيل جديد من الحلول والخدمات لعملائنا خلال السنوات الخمس القادمة».