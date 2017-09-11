لغة «دون دليلو».. ترشدنا إلى ما وراء الأزمنة الصعبة

أحمد عثمان

بعد سبع سنوات من الصمت، أصدر دون دليلو، أكثر الكتاب الأميركيين رؤيوية، روايته الجديدة «صفر ك»، خلال شهر أغسطس الماضي، عن مطبوعات «آكت سود» الفرنسية، حول البحث المعاصر عن الخلود.

لم نحن مستعدون للموت سريعاً؟ تلك وسيلة لتلخيص «صفر. ك» لدون دليلو، الذي ولد في نيويورك، عام 1936. هذا السؤال يستدعي أسئلة أخرى: ما هو الموت؟ ما هو مدلول «سريعاً»؟ عاش الروائي طفولة صعبة، عرف بالكاد والده الذي أصبح بالنسبة له «البطل المضاد». أهو هذا الأب الذي ينوي استثمار خدمات جنائزية، أي إنهاء حياته كما تتبدى حالياً لكي يكون في أجمل هيئة، من أجل «اختبار (طيب) للسلوكية الإنسانية».

من الممكن أن تنتمي الرواية إلى جنس الخيال العلمي، فالشخصيات نفسها تمتلك رأيا ابتكارياً: «أكره تعبير الأم البيولوجية». شيء كالخيال العلمي». الأب يعمل في سوق المال، ثري للغاية. الراوي والأب تواجدا في «فضاء عقلي منمنم». تقوم الرواية باجتياز العوالم، حيث تنبثق الأسواق، حيث ينبعث الناس كما في عالم الخيال، كأنهم كوارث ايكولوجية. «أنا شخص كف عن أن يكون نفسه»، هكذا قال أحدهم في الرواية. الراوي يصحح حالته بعد ثلاثين صفحة «إنه اختلال طفولتي التائهة. كنت شخصاً ما حتى كففت عن أن أكونه». بالتأكيد، أنه هو نفسه، أي الراوي: وجد نفسه قبالة الاكتشافات العلمية الكبرى، ولهذا يلزمه الكلام عن الذات.

كما العادة دوما مع دون دليلو (الذي نشر «الأسماء» في عام 1982)، للغة دور سردي معتبر: مما يمكنه من تحقيق التحولات وإقامة روابطه مع القلب أو الجسد. في «صفر. ك»، قرينة الأب «تتكلم ضرباً من اللغة الشبحية». هل هناك ضرب من التصوف النفسي للراوي المطالب بتعريف الكلمات منذ طفولته؟: «هذه هي روحي، هذا هو عقلي». وبالتالي «هل من الممكن أن تؤطر الكلمات الذكريات؟». ولذلك رأى الراوي أن إطاعة المرء لغرائزه تعتبر «جعل جسده يفكر في ذاته». فيما بعد، يتجلى هذا الشان واضحاً على القاعدة الخفية: «بعد ذلك، بدأ في الكلام، أو على الأقل تحقيق أصوات صدفوية، أصوات غامضة، غير متلعثمة، غير متلجلجة، كأنها مفتتة بالأحرى». يتكلم من دون أن أعرف مقطعاً واحداً من لغة معروفة، من دون أن أميز بدقة بين الفوارق الدقيقة للمعنى؛ ولذا يتبدى لي أنه من غير الممكن فهمه». فاللغة في «صفر ك»: «تنهي الظلال، الاستعارات، التماثلات. لغة لا تخشى بعض أشكال الحقيقة الموضوعية غير المختبرة بعد (...) لغة جديدة نمط تعبير في طور الإعداد، أكثر تعبيراً ودقة عن بقية أشكال الخطاب المستعمل حالياً على الكوكب، لدينا لغة ترشدنا إلى ما وراء الأزمنة الصعبة. نحن قادرون على التفكير والتعبير عن الذي من الممكن أن يجرى في الأزمنة المستقبلية. لماذا لا نصرف أفعالنا حسبما المستقبل؟».

علاقته برفيقته وصفها «ارتباط حدسي، مبادلة، علاقة بين عددين، النتيجة دائما تكون واحداً». في ذهن الراوي دوماً هناك شيء ما يعد مستقبلاً، «شيء من الوباء النفسي العام». أمر صعب بالنسبة إليه: هناك كل هؤلاء الناس الذين يريدون «الاستحواذ على نهاية العالم»، غير أن بطل الرواية، مثله، لا يريد أن يكون سيد الفترة، يريد فقط أن يكون في قلب المغامرة الميتافيزيقية، ويجد نفسه رفقة هاتف محمول «في حالة موت عقلي».