مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تتحرك في نطاق «عرضي»

أبوظبي (الاتحاد)
اتسمت تداولات مؤشرات أسواق الإمارات الأسبوع الماضي بالأداء العرضي، مع ارتفاع محدود في أسعار الإغلاق بنهاية الأسبوع الذي شهد استمرار تدنى أحجام وقيم التداول لكل من سوقي أبوظبي ودبي، أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا.
وأضاف أن استمرار تداول المؤشرات في المستويات الحالية لا يزال عالي المخاطر، ولن تتأكد توجهات المؤشرات بشكل حقيقي مالم تتحسن أحجام التداول بظهور نتائج أعمال الشركات النصف سنوية،والمتوقع أن تكون إيجابية.
|
وفيما يتعلق بمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نوه العشري بنجاح سوق العاصمة في مواصلة الصعود بدوره ليغلق عند مستوى 4687 نقطة مرتفعاً بما تجاوزت نسبته 1.8% على أساس أسبوعي، ولايزال واعداً بمواصلة الصعود وسط غياب مستويات مقاومة ذات قيمة قبل مستوى المقاومة الرئيس عند 4769 نقطة، والمتوقع استهدافه على المدى المتوسط أو القصير وسط نتائج مالية يعتقد أن تكون أفضل من المتوقع بالنسبة لأسهم سوق أبوظبي تحديداً.
|
وفيما يتعلق بالمؤشر المصري إي جي اكس 30 بين أنه لم ينجح في استهداف مستويات المقاومة القريبة من المستويات الحالية خلال تداولات الأسبوع الماضي ليتراجع بنسبة 1% على أساس أسبوعي مغلقا قرب مستوى 15938 نقطة ولايزال مرشحاً بمواصلة التراجع صوب مستويات دعم جديدة أول مداها مستوى الدعم الرئيس 15720 نقطة على الأقل، مضيفاً أن تداول مؤشر السوق المصرية يعتبر عالي المخاطر في المستويات الحالية، ولازالت النصيحة قائمة بجني الربح والانسحاب من صفقات الأسهم التي تشبعت شراء، وأصبحت تتداول في مستويات عالية المخاطر.