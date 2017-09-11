ترامب وسياسة الاستدارة نحو آسيا!

ماركوس كونالاكيس*

حاول الرئيس باراك أوباما أن يغير تركيز أميركا والتزاماتها الاستراتيجية ومواردها إلى جنوب شرق آسيا. وكانت هيلاري كلينتون تتفق مع هذا النهج تماماً وقدمت في عام 2011 رؤية عن السياسة الخارجية تركز على آسيا بعنوان «قرن أميركا في المحيط الهادي». ولكن الرئيس دونالد ترامب يسعى، عن وعي أو بغير وعي، في الوقت الحالي، إلى تغيير هدف سياسة أوباما وكلينتون ليستبدله برؤية قد تتسبب في أزمات جديدة وتراجع عن فكرة «الاستدارة نحو آسيا». فقد رد ترامب على تجارب كوريا الشمالية النووية والصاروخية الأخيرة بخطاب أميركي شديد، وتعزيز للقوة العسكرية، مما أدى فجأة إلى إصدار ثان سريع ومكثف، وإن يكن ارتجالياً، من سياسة الاستدارة أو التركيز على آسيا. وهذا «التركيز» الجديد يستند على منطق القوة أكثر من استناده على منطق الدبلوماسية.

ونهج ترامب الذي يتطور سريعاً يسير الآن على قدم وساق، وتصنعه الظروف ورد الفعل أكثر مما تصنعه خطة موضوعة سلفاً. وبعد اختبار نظام بيونج يانج لقنبلة هيدروجينية يتعين تركيز العقول واتباع رؤية سياسة جديدة. وكل عيون العالم تراقب الآن سير العملية لأن سوء التقدير والأخطاء والفشل قد يكون كارثياً. وتركيز ترامب على آسيا يعتمد على الحشد العسكري أكثر مما يعتمد على طمأنة الحلفاء. فأميركا تعزز عملية انتشار عسكرية في المنطقة. وهذه القوة العسكرية يصاحبها خطاب شديد اللهجة ونهج يميل أكثر إلى مواجهة مع الصين قد تتصاعد بسرعة. وتشعر دول آسيا عموماً بتصاعد الأحداث وعدم الأمن من تزايد التوتر في المنطقة.

وقد انتقد ترامب بوضوح استمرار الصين في دعم النظام الكوري الشمالي. ويتعين على بكين الآن أن تفكر في ضرورة فرض السيطرة على هذا الوحش «الفرانكشتاين» بعد أن أصبحت تلك الدولة المارقة وأسرة «كيم» تهدد الآن فعلاً السلام العالمي. وكوريا الشمالية ليست مشروع عدم الاستقرار الإقليمي الوحيد. فقد استخدمت بكين حجمها وقوتها الاقتصادية أيضاً للفت انتباه جيرانها إلى سطوتها القوية على المنطقة. فالصين في خلافات واسعة مع بعض دول المنطقة على جزر ومناطق كثيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وكان اتفاق الشراكة عبر الهادي يمثل عنصراً محورياً من سياسة التركيز على آسيا لدى كل من بوش وأوباما. ومن شأن هذا الاتفاق تعزيز التجارة الإقليمية والروابط التجارية باعتبار هذا نهجاً أقل خطورة من الدخول في مواجهة مع القوة المتنامية للصين. ولكن ترامب تخلى عن هذه الأداة الفعالة مفضلاً منطق القوة على منطق التجارة. وانسحاب ترامب من اتفاق الشراكة عبر الهادي اعتُبر على نطاق واسع خطأ لا ضرورة له، ويوحي بعدم اهتمام أميركا بالأمن الاقتصادي الآسيوي، ودعوة غير مباشرة إلى فرض هيمنة اقتصادية صينية على الإقليم. وقد ازداد قلق دول آسيا من الصين القوية عسكرياً واقتصادياً، والتي لا سلطان لأحد عليها. وهذه الدول تخشى أن تضع الصين قواعد جديدة، وتفرض شروطاً صعبة عليها. وخطة الصين الاقتصادية الكبرى المتمثلة في مبادرة «حزام واحد طريق واحد» يراها البعض كما لو أنها محاولة لفرض سيطرة من جانب واحد على المنطقة.

ويتسرب هذا القلق بسرعة إلى اليابان أيضاً. ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ينسق حالياً بطريقة أكثر نشاطاً مع أميركا وقواتها ليتأكد من أن الصواريخ التي تجربها بيونج يانج لن تشكل خطراً على بلاده. وانتقد ترامب زعماء كوريا الجنوبية لما وصفه بأنه سعي منهم إلى «استرضاء» كوريا الشمالية. ولكن عدم أخذ ترامب في الاعتبار دواعي انشغال كوريا الجنوبية قد تصبح لعبة محفوفة بالمخاطر وذات عواقب وخيمة.

والواقع أن ترامب جاء إلى السلطة، وهو يردد خطاباً غير مألوف ولا يمكن توقعه، وهو خطاب يتحول الآن إلى مجموعة من السياسات الخارجية والتوجهات الاستراتيجية. وبسرعة، وبسبب الحراك الدولي أدى نهجه الشعبوي التلقائي إلى مواجهات وإعادة توازن إقليمي وإعادة حسابات جيوسياسية. فقد جاء ترامب وسط تحديات متسارعة أكثر من تلك التي واجهت النهج الاستراتيجي التدريجي الذي سعت الإدارات السابقة إلى تطبيقه. وهناك حالياً نهج أقل تروياً وأكثر خشونة من نهج بوش وأوباما وكلينتون بشأن التركيز على آسيا. والتركيز السريع الذي يعتمد على القوة وحدها قد يؤدي أحياناً إلى سقوط كارثي.

*زميل في جامعة أوروبا المركزية وزميل زائر في معهد «هوفر»

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»