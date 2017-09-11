ترامب وسياسة الاستدارة نحو آسيا!

حاول الرئيس باراك أوباما أن يغير تركيز أميركا والتزاماتها الاستراتيجية ومواردها إلى جنوب شرق آسيا. وكانت هيلاري كلينتون تتفق مع هذا النهج تماماً وقدمت في عام 2011 رؤية عن السياسة الخارجية تركز على آسيا بعنوان «قرن أميركا في المحيط الهادي». ولكن الرئيس دونالد ترامب يسعى، عن وعي أو بغير وعي، في الوقت الحالي، إلى تغيير هدف سياسة أوباما وكلينتون ليستبدله برؤية قد تتسبب في أزمات جديدة وتراجع عن فكرة «الاستدارة نحو آسيا». فقد رد ترامب على تجارب كوريا الشمالية النووية والصاروخية الأخيرة بخطاب أميركي شديد، وتعزيز للقوة العسكرية، مما أدى فجأة إلى إصدار ثان سريع ومكثف، وإن يكن ارتجالياً، من سياسة الاستدارة أو التركيز على آسيا. وهذا «التركيز» الجديد يستند على منطق القوة أكثر من استناده على منطق الدبلوماسية.
ونهج ترامب الذي يتطور سريعاً يسير الآن على قدم وساق، وتصنعه الظروف ورد الفعل أكثر مما تصنعه خطة موضوعة سلفاً. وبعد اختبار نظام بيونج يانج لقنبلة هيدروجينية يتعين تركيز العقول واتباع رؤية سياسة جديدة. وكل عيون العالم تراقب الآن سير العملية لأن سوء التقدير والأخطاء والفشل قد يكون كارثياً. وتركيز ترامب على آسيا يعتمد على الحشد العسكري أكثر مما يعتمد على طمأنة الحلفاء. فأميركا تعزز عملية انتشار عسكرية في المنطقة. وهذه القوة العسكرية يصاحبها خطاب شديد اللهجة ونهج يميل أكثر إلى مواجهة مع الصين قد تتصاعد بسرعة. وتشعر دول آسيا عموماً بتصاعد الأحداث وعدم الأمن من تزايد التوتر في المنطقة.
وقد انتقد ترامب بوضوح استمرار الصين في دعم النظام الكوري الشمالي. ويتعين على بكين الآن أن تفكر في ضرورة فرض السيطرة على هذا الوحش «الفرانكشتاين» بعد أن أصبحت تلك الدولة المارقة وأسرة «كيم» تهدد الآن فعلاً السلام العالمي. وكوريا الشمالية ليست مشروع عدم الاستقرار الإقليمي الوحيد. فقد استخدمت بكين حجمها وقوتها الاقتصادية أيضاً للفت انتباه جيرانها إلى سطوتها القوية على المنطقة. فالصين في خلافات واسعة مع بعض دول المنطقة على جزر ومناطق كثيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
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ويتسرب هذا القلق بسرعة إلى اليابان أيضاً. ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ينسق حالياً بطريقة أكثر نشاطاً مع أميركا وقواتها ليتأكد من أن الصواريخ التي تجربها بيونج يانج لن تشكل خطراً على بلاده. وانتقد ترامب زعماء كوريا الجنوبية لما وصفه بأنه سعي منهم إلى «استرضاء» كوريا الشمالية. ولكن عدم أخذ ترامب في الاعتبار دواعي انشغال كوريا الجنوبية قد تصبح لعبة محفوفة بالمخاطر وذات عواقب وخيمة.
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*زميل في جامعة أوروبا المركزية وزميل زائر في معهد «هوفر»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»