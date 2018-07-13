«طيران الإمارات» تخفض رحلاتها لـ 111 وجهة لمدة 45 يوماً

مصطفى عبد العظيم (دبي)
تعتزم طيران الإمارات تخفيض رحلاتها لنحو 111 وجهة حول العالم، ضمن جدول تشغيل رحلاتها، خلال الفترة من 16 أبريل إلى 30 مايو 2019، بسبب بدء أعمال صيانة وتحديث المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لرفع مستويات السلامة، والخدمة، والطاقة الاستيعابية للمدرج، والتي تستمر لمدة 45 يوماً.
وأظهر جدول تشغيل رحلات طيران الإمارات لهذه الفترة الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، قيام الشركة باختيار نحو 1000 رحلة مجدولة ذهاباً وإياباً ليتم تعليقها خلال فترة تحديث المدرج، وذلك بعد أن قامت الشركة بدراسة الطلب على كافة الوجهات لتحديد الوجهات الأقل تأثيراً بتقليص الخدمة في هذه المدة، حيث تم التركيز على الوجهات المخدومة بأكثر من رحلة في اليوم، وكذلك الوجهات التي يقل الطلب عليها خلال فترة تحديث المدرج، بهدف ضمان عدم حدوث ارتباك في حجوزات المسافرين.
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يشار إلى أن طيران الإمارات قد واجهت نفس الوضع خلال أعمال صيانة مدرجي مطار دبي الدولي في العام 2014 والتي امتدت لمدة 80 يوماً، عندما امتدت صيانة المدرج الأول، من 1 مايو إلى 31 مايو المقبل، والثاني من 1 يونيو وحتى 20 يوليو، ليعمل المطار خلالها هذه المدة بمدرج واحد فقط.
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وتستغل مطارات دبي هذه الفرصة لتثبيت كابلات رئيسة بطول 800 كم، واستبدال ما يزيد عن 5.500 مصباح إنارة للمدرج ببدائل تكنولوجية عصرية واقتصادية وصديقة للبيئة.
ووفقاً لمطارات دبي، فإنه تم اختيار الفترة من 16 أبريل وحتى 30 مايو 2019 لإنجاز أعمال تطوير المدرج لأنها عادة ما تشهد انخفاضاً في حركة المسافرين نتيجة فترة الهدوء الموسمية، وذلك بهدف الحد من الأثر في الخدمة، وسيتم أثناء فترة إغلاق المدرج الطلب من شركات الطيران تخفيض عملياتها إلى مطار دبي الدولي نتيجة الانخفاض الكبير في القدرة الاستيعابية الناتج عن توفر مدرج واحد فقط للعمليات.
وكما كان الحال في برنامج ترقية المدرج الشمالي في عام 2014، سيكون مطار دبي ورلد سنترال بديلاً متاحاً لاستيعاب الرحلات النظامية المتأثرة، علاوة على عمليات الرحلات المستأجرة، ورحلات طائرات الشحن والطائرات الخاصة.