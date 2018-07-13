«طيران الإمارات» تخفض رحلاتها لـ 111 وجهة لمدة 45 يوماً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تعتزم طيران الإمارات تخفيض رحلاتها لنحو 111 وجهة حول العالم، ضمن جدول تشغيل رحلاتها، خلال الفترة من 16 أبريل إلى 30 مايو 2019، بسبب بدء أعمال صيانة وتحديث المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لرفع مستويات السلامة، والخدمة، والطاقة الاستيعابية للمدرج، والتي تستمر لمدة 45 يوماً.

وأظهر جدول تشغيل رحلات طيران الإمارات لهذه الفترة الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، قيام الشركة باختيار نحو 1000 رحلة مجدولة ذهاباً وإياباً ليتم تعليقها خلال فترة تحديث المدرج، وذلك بعد أن قامت الشركة بدراسة الطلب على كافة الوجهات لتحديد الوجهات الأقل تأثيراً بتقليص الخدمة في هذه المدة، حيث تم التركيز على الوجهات المخدومة بأكثر من رحلة في اليوم، وكذلك الوجهات التي يقل الطلب عليها خلال فترة تحديث المدرج، بهدف ضمان عدم حدوث ارتباك في حجوزات المسافرين.

ووفقاً للجدول تم تخفيض الرحلات إلى نحو 13 وجهة مختارة من الوجهات المخدومة برحلتين يومياً لتصبح رحلة واحدة فقط، وتخفيض الرحلات إلى وجهة واحدة مخدومة بأربع رحلات يومياً لتصبح ثلاث رحلات، فيما تم تقليص عدد الرحلات لنحو 8 وجهات مخدومة بثلاث رحلات في يومياً لتصبح رحلتين فقط بدلاً من ثلاث، في حين سيتم تقليص الرحلات الأسبوعية لعدد مختار من الوجهات ما بين الرحلة الواحدة إلى الثلاث رحلات في الأسبوع، وفقاً للأوضاع التشغيلية لكل وجهة.

يشار إلى أن طيران الإمارات قد واجهت نفس الوضع خلال أعمال صيانة مدرجي مطار دبي الدولي في العام 2014 والتي امتدت لمدة 80 يوماً، عندما امتدت صيانة المدرج الأول، من 1 مايو إلى 31 مايو المقبل، والثاني من 1 يونيو وحتى 20 يوليو، ليعمل المطار خلالها هذه المدة بمدرج واحد فقط.

وكانت مؤسسة مطارات دبي، أعلنت في نهاية شهر فبراير الماضي، عن خطتها لإغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي لمدة 45 يوماً تستمر ما بين 16 أبريل وحتى 30 مايو من العام المقبل، لتنفيذ عملية ترقية شاملة تم تصميمها لرفع مستويات السلامة، والخدمة، والطاقة الاستيعابية لهذا المدرج.. ويحتاج المدرج الجنوبي (12R-30) الذي يشرف على نهاية حياته التصميمية، لإعادة تسوية سطحه، واستبدال الإضاءة الأرضية لميدان المطار والبنية التحتية الداعمة، ويتضمن مشروع تجديد المدرج وضع قرابة 60 ألف طن من الأسفلت، و8 آلاف متر مكعب من الأسمنت لتقوية وإعادة تسوية سطح المدرج والممرات المجاورة له.

وتستغل مطارات دبي هذه الفرصة لتثبيت كابلات رئيسة بطول 800 كم، واستبدال ما يزيد عن 5.500 مصباح إنارة للمدرج ببدائل تكنولوجية عصرية واقتصادية وصديقة للبيئة.

ووفقاً لمطارات دبي، فإنه تم اختيار الفترة من 16 أبريل وحتى 30 مايو 2019 لإنجاز أعمال تطوير المدرج لأنها عادة ما تشهد انخفاضاً في حركة المسافرين نتيجة فترة الهدوء الموسمية، وذلك بهدف الحد من الأثر في الخدمة، وسيتم أثناء فترة إغلاق المدرج الطلب من شركات الطيران تخفيض عملياتها إلى مطار دبي الدولي نتيجة الانخفاض الكبير في القدرة الاستيعابية الناتج عن توفر مدرج واحد فقط للعمليات.

وكما كان الحال في برنامج ترقية المدرج الشمالي في عام 2014، سيكون مطار دبي ورلد سنترال بديلاً متاحاً لاستيعاب الرحلات النظامية المتأثرة، علاوة على عمليات الرحلات المستأجرة، ورحلات طائرات الشحن والطائرات الخاصة.