قصة «ماكفول».. مع روسيا

بي آر جي أودونيل*

لطالما كان السفير الأميركي السابق لدى روسيا «مايكل ماكفول» يعتقد أن حمل دولتين، كأميركا وروسيا، على فهم بعضهما بعضاً بشكل أفضل يمكن أن يخفف من حدة التوترات الدولية. وهذا هو الاعتقاد الذي اعتنقه أيضاً منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي، عندما زار ما كان يعرف في ذلك الوقت بالاتحاد السوفييتي. وعندما عمل سفيراً في روسيا في عهد الرئيس باراك أوباما من 2012- 2014، مارس مهمته بكفاءة عالية، حيث استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع أشخاص في جميع أنحاء البلاد التي تمتد لتغطي 11 منطقة زمنية.

وقد تلقى ماكفول الذي كان يشغل منصباً أكاديمياً في جامعة ستانفورد قبل أن يصبح سفيراً، توجيهاً مهنياً من خليط من المرشدين الذين قال إنهم أعدوه للعمل ليس فقط كدبلوماسي في بيئة كانت في أحيان كثيرة معادية، ولكن أيضاً كخبير في العلاقات الأميركية- الروسية خارج الحكومة. وقد عاد الآن إلى ستانفورد، ليعمل أستاذاً للعلوم السياسية ومديراً لمعهد الدراسات الدولية بالجامعة.

وقد تحدثت مع ماكفول عن الكيفية التي أثر بها حديثه مع كوندوليزا رايس على عمله ونوع التوجيه المهني الذي تتطلبه حياة دبلوماسي.

وسألت ماكفول عن أهم التوجيهات الإرشادية التي تلقاها، فقال إن كوندوليزا رايس كانت زميلته في ستانفورد. وسألته عن الدافع الذي جعله يركز جزءاً كبيراً من حياته على تحسين العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا. فأجاب ماكفول: كانت رحلتي الأولى إلى الخارج، عام 1983، إلى الاتحاد السوفييتي. ووقتها فكرت أننا إذا تمكنا من معرفة هؤلاء الناس بشكل أفضل، فإن هذا سيساعدنا على تخفيف حدة التوتر بين البلدين. وكان هذا الاعتقاد راسخاً لدي منذ ذلك الحين، وأعتقد أن تكريس وقتي لهذا الأمر كان واحداً من الأسباب التي جعلتني أصبح سفيراً في روسيا.

وقلت له إن بعض الدبلوماسيين يحافظون على مستوى منخفض من العلاقات، فما الأسباب التي جعلته نشطاً جداً حتى الآن على وسائل التواصل الاجتماعي مع موسكو، وكيف كان هذا يناسب عمله؟ فقال السفير السابق: لقد كنت واحداً من أوائل السفراء الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال، سواء على «تويتر» أو غيره من المنصات، وإنني لفخور بأننا منخرطون ليس فقط مع الحكومة الروسية، بل مع المجتمع الروسي أيضاً. وأضاف أن روسيا بلد كبير ولا يمكن السفر إلى كل مدينة. ولذا فإن فقد مكنني «تويتر» من الوصول إلى الجميع، سواء كان ذلك مع طالب في المدرسة الثانوية في فلاديفوستوك، أو مهندس في نوفوسيبيرسك، أو جدة في الشيشان. وقد استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لتوصيل معلومات عن الولايات المتحدة، وكان القيام بهذا صعباً للغاية عبر المنصات التقليدية.

وسألت ماكفول عن أهم نصيحة تلقاها في إطار إعداده ليكون سفيراً، فأجاب إنني دائماً ألتمس النصيحة من «ستيف سيتانوفيتش» [أستاذ الدبلوماسية الدولية في جامعة كولومبيا الذي عمل أيضاً كسفير أميركي]، لاسيما عندما كنت أعمل في البيت الأبيض. وكانت نصيحة «ستيف» لي هي أن أعَرِّف عملي من خلال الأفعال والإجراءات، وليس من خلال الألقاب. وقد كنت دائماً أفكر في ذلك.

وسألت الدبلوماسي الأميركي عن كيفية تطبيقه لهذه النصيحة، فأجاب ماكفول قائلاً إن أهم شيء فعلته في هذا المجال حدث عندما فرضت موسكو حظراً على تبني الأطفال الروس من قبل عائلات أميركية. لقد كان هذا قراراً مريعاً. فقد قسم الأسر التي كانت مترابطة. وأثر قراره على الأميركيين الذين قابلوا أطفالهم بالفعل. ومن خلال بعض الدبلوماسية الخلاقة، استطعنا أن نخرج عدداً من هؤلاء الأطفال خارج روسيا، وكان هذا عملاً جيداً للغاية.

* زميل بارز في جامعة أوروبا المركزية وزميل زائر في معهد هوفر

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»