«جيه. بي مورجان» يرفع توقعاته لسعر النفط ويخفضها لنمو الطلب

لندن (رويترز)

زاد بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورجان أمس، توقعاته لأسعار النفط، لكنه خفض تقديراته لنمو الطلب العالمي على الخام للعام الحالي وسط الشكوك المتزايدة التي تحيط بالتجارة الدولية.

وقال البنك إن أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت ستبلغ في المتوسط 70 دولارا للبرميل في عامي 2018 و2019، ارتفاعا من تقديراته السابقة البالغة 65 و60 دولارا للبرميل على الترتيب.

وجرى تداول برنت عند حوالي 74 دولارا للبرميل أمس، بيد أنه يتجه الخام لهبوط أسبوعي كبير بنحو 4%.

وقال فريق أبحاث الأسهم الأوروبية لدى البنك في مذكرة «حالة الضبابية حول الزيادة الفعلية لإنتاج أوبك والقيود الحالية على الميزانية وتأثيرات العقوبات قد تعني أن أسعار النفط ستظل مرتفعة في الأمد القريب».