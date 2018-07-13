  • السبت غرة ذي القعدة 1439هـ - 14 يوليو 2018م

الخام يتجه لهبوط أسبوعي كبير

«جيه. بي مورجان» يرفع توقعاته لسعر النفط ويخفضها لنمو الطلب
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 14 يوليو 2018

لندن (رويترز)

زاد بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورجان أمس، توقعاته لأسعار النفط، لكنه خفض تقديراته لنمو الطلب العالمي على الخام للعام الحالي وسط الشكوك المتزايدة التي تحيط بالتجارة الدولية.

وقال البنك إن أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت ستبلغ في المتوسط 70 دولارا للبرميل في عامي 2018 و2019، ارتفاعا من تقديراته السابقة البالغة 65 و60 دولارا للبرميل على الترتيب.

وجرى تداول برنت عند حوالي 74 دولارا للبرميل أمس، بيد أنه يتجه الخام لهبوط أسبوعي كبير بنحو 4%.

وقال فريق أبحاث الأسهم الأوروبية لدى البنك في مذكرة «حالة الضبابية حول الزيادة الفعلية لإنتاج أوبك والقيود الحالية على الميزانية وتأثيرات العقوبات قد تعني أن أسعار النفط ستظل مرتفعة في الأمد القريب».

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في يونيو على زيادات متواضعة في إنتاج النفط بدءا من يوليو لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الزيادات ستكون ناجعة، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات على إيران وهي مصدر مهم للنفط في نوفمبر. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 