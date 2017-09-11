فنزويلا: من يريد تغيير النظام؟!

هاورد لافرانشي*

فرضت إدارة ترامب عقوبات قاسية على فنزويلا الشهر الماضي هدفت للمرة الأولى إلى تقييد وصول الجار الجنوبي إلى خطوط الائتمان الدولية، ولكنها أثارت سؤالاً حول ما إن كانت الولايات المتحدة تسعى لتغيير النظام.

بالنسبة للبعض -ومنهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو- فإن أي شكوك بخصوص الجواب على هذا السؤال قد تبددت، والفضل في ذلك يعود إلى الرئيس ترامب نفسه الذي قرن قرار العقوبات بتهديد بتدخل عسكري أميركي إذا لم يتوقف انزلاق فنزويلا نحو ما سماه «الديكتاتورية».

وقد أثارت إشارة ترامب إلى «إمكانية خيار عسكري» ذكريات حول تدخلات سابقة لأميركا في المنطقة، كان هدف العديد منها هو تنحية زعيم لم يكن يعجب واشنطن. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا التهديد الذي يذكّر بممارسات قديمة في زمن الصراع في عهد الحرب الباردة أثار انتباه مناهضٍ مشهور لتغيير الأنظمة ومنافسٍ لأميركا، هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

غير أنه لا أحد من المحلّلين الإقليميين تقريباً يَعتبر العقوبات المالية محاولةً لتغيير النظام. بل إن ما يراه بعض الخبراء في أعمال ترامب هو خطوات شدة، خطوات وإنْ كانت ربما تستهدف حمل حكومة مادورو على تغيير الاتجاه الذي تسير فيه، إلا أنها قد تقوّي وتزيد من تصميم كل من الحكومة وأكثر الفصائل المناوئة لمادورو تشدداً.

بيد أن هذا الانقسام الإضافي للمعسكرين السياسيين في فنزويلا، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية التي من المرجح أن تفاقمها العقوباتُ المالية، سيجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على السيطرة ووقف انزلاق البلاد. وهذا الانزلاق هو الذي يمكن أن يغذّي ويزيد من الضغوط في اتجاه تغيير النظام، كما يرى بعض الخبراء. وفي هذا السياق، يقول ألكسندر ماين، الخبير في شؤون أميركا الوسطى والجنوبية بـ«مركز البحوث الاقتصادية والسياسية» في واشنطن: «إن تغيير النظام لا يمثل بالضرورة هدف هذه العقوبات الأخيرة، ولكن عندما تضيف هذه إلى الأعمال الأخرى التي قامت بها الحكومة الأميركية يتضح أنها تفعل أشياء تشجع على الانتقال السياسي الذي تودّ رؤيته». ويضيف ماين قائلاً: «إن الاستراتيجية تقوم على خلق قدر كبير جداً من المعاناة الاقتصادية إلى درجة تدفع الأغلبية الساحقة من الفنزويليين إلى التوق إلى تغيير سياسي من أجل الحد من معاناتهم».