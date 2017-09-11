إعصار «إيرما».. وحدود المعرفة

ديفيد فون درهل*

في الثامن من سبتمبر عام 1900، ضرب إعصار عنيف مدينة «جالفيستون» التي كانت مزدهرة آنذاك في ولاية تكساس الأميركية، وأفضى إلى مقتل 6 آلاف شخص على الأقل، فيما لا يزال يعتبر أكثر كارثة طبيعية فتكاً في التاريخ الأميركي. ومعظم الضحايا لم يحصلوا سوى على تحذير مدته أقل من يوم واحد بأن العاصفة تقترب، ولم يعلموا شيئاً عن قوتها.

وقد تذكرت ذلك عندما قرأت تقريراً نشرته وكالة «أسوشيتد برس» عن عاصفة بنفس قوتها ضربت ساحل كوبا، واتجهت صوب فلوريدا. ونقلت الوكالة عن رجل أعمال من مدينة «بيرتسبيرج» في فلوريدا، شعر بالغضب من أن «إعصار إيرما اتجه صوب فلوريدا وليس ميامي كما كان متوقعاً». واشتكى الرجل قائلاً: «على مدار خمسة أيام، أخبرونا بأنه متجه صوب الشاطئ الشرقي، والآن قبل 24 ساعة من وصوله، يخبروننا بأنه سيضرب الشاطئ الغربي». وأضاف: «كالمعتاد.. لا أعرف لماذا يتقاضى خبراء الطقس أجوراً».

ومن المفترض أنهم يتقاضون أجورهم بسبب حياة آلاف الأشخاص الذين ربما أنقذوهم بتحذيرات واضحة لم يتمكن سكان «جالفيستون» من الحصول عليها. وبفضل أجهزة الرادار والأقمار الصناعية وطائرات الطقس وأجهزة الكمبيوتر العملاقة المتخصصة في التنبؤ بالطقس، من بين كثير من الوسائل التكنولوجية الأخرى التي تم تطويرها في غضون القرن الماضي، راقب العالم على مدار أيام الإعصار وهو يدور بقوة تجاه الغرب عبر المحيط الأطلسي، وتم تعقب سرعة رياحه، واتساع نطاقاته، والضغط في عينه مثل العلامات الحيوية في وحدة العناية المركزة.

ولكنني لا أتخيل أن رجل الأعمال الغاضب ذاك كان هو وحده من يشعر بالحنق، ولاسيما أن معرفتنا المتزايدة بالعالم منحتنا الكثير من كل شيء.. باستثناء السعادة. وباعتبار القرن الحادي والعشرين وريثاً لعصر التنوير، فإن لدينا قدراً هائلاً من المعرفة، إذ نعرف كيف يمكننا تعديل الجينات، وتحويل ملايين الرسائل والمحادثات والنصوص والأفلام في آن واحد من شخص إلى آخر ومن مكان إلى آخر، ونعرف أيضاً كيف يمكن تحويل طاقة الشمس إلى طاقة تحرك السيارة.

وعلى رغم ذلك، لا نزال لا نعرف كل شيء. وفي حالة «إيرما»، تمكن خبراء الأرصاد وأجهزتهم من قراءة تيارات الهواء في أنحاء نصف الكرة الأرضية، وتنبؤوا بتصادم الإعصار في نهاية المطاف بكتلة هوائية تدفعه شمالاً، وما لم يتمكنوا من التنبؤ به قبل خمسة أيام هو البقعة المحددة فوق الشمال التي سيحدث فيها التصادم.