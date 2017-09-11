135 ثانية تكتب تاريخ فروم

مدريد (رويترز)

بات كريس فروم أول بريطاني يفوز بسباق إسبانيا للدراجات، وثالث متسابق على الإطلاق ينال لقبي سباقي إسبانيا وفرنسا في موسم واحد، بعد أنهى السباق محتفظاً بتفوقه على حساب فينشنزو نيبالي.

وعبر فروم ونيبالي خط النهاية في مدريد معاً، وهو ما سمح للمتسابق البريطاني المنتمي لفريق سكاي، بالحفاظ على تفوقه بفارق دقيقتين و15 ثانية «135 ثانية» على حساب منافسه الإيطالي في نهاية مرحلة ختامية بلغ طولها 117.5 كيلومتر.

ونال الإيطالي ماتيو ترينتين الفوز بالمرحلة الختامية، في رابع مرحلة يفوز بها في سباق إسبانيا هذا العام، إلا أنه فقد القميص الأخضر الخاص بلقب النقاط لصالح فروم.

وبات فروم ثالث متسابق يفوز بسباقي فرنسا وإسبانيا في نفس العام عقب جاك انكيتيل عام 1963 وبرنار اينو عام 1978.

وأصبح فروم أول متسابق يفوز بالسباقين منذ عام 1995، عندما غير سباق إسبانيا موعد انطلاقه القديم في أبريل إلى أغسطس، حيث تكون درجات الحرارة في إسبانيا في أعلى درجاتها، وهو ما يضع المزيد من الضغط على المتسابقين.