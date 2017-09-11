«الماتادور» ينعش آمال «النجمة الرابعة»

إسطنبول (د ب أ)
واصلت منتخبات إسبانيا وروسيا وصربيا ولاتفيا مسيرتها في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة السلة، بعدما تأهلت لدور الثمانية في المسابقة، عقب فوزها على منتخبات تركيا وكرواتيا والمجر والجبل الأسود «مونتنيجرو» على الترتيب، في دور الـ 16 للبطولة.
وحافظ منتخب إسبانيا على آماله في الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي، عقب فوزها 73/&rlm&rlm 56 على منتخب تركيا. في المقابل، تغلب المنتخب الصربي الذي حقق المركز الثاني في بطولة العالم عام 2014، وكذلك في دورة الألعاب الأولمبية عام 2016 بريو دي جانيرو، على نظيره المجري بنتيجة 86/&rlm&rlm 78، ليتأهل للدور الثمانية للمرة الرابعة على التوالي في البطولة، فيما فاز منتخب لاتفيا 100/&rlm&rlm 68 على منتخب الجبل الأسود. أما منتخب روسيا، فأطاح نظيره الكرواتي من البطولة بعدما تغلب عليه 101/&rlm&rlm 78
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وقاد بوجدان بوجدانوفيتش وأوجنين كوزميتش المنتخب الصربي الذي تأهل لنهائي المسابقة عام 2009، لتخطي عقبة المنتخب المجري، حيث أحرز الأول 17 نقطة، بالإضافة لقيامه بـ 6 تمريرات حاسمة، فيما سجل الثاني 17 نقطة أيضاً، كما قام بـ 10 متابعات تحت السلة.