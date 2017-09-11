«الماتادور» ينعش آمال «النجمة الرابعة»

إسطنبول (د ب أ)

واصلت منتخبات إسبانيا وروسيا وصربيا ولاتفيا مسيرتها في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة السلة، بعدما تأهلت لدور الثمانية في المسابقة، عقب فوزها على منتخبات تركيا وكرواتيا والمجر والجبل الأسود «مونتنيجرو» على الترتيب، في دور الـ 16 للبطولة.

وحافظ منتخب إسبانيا على آماله في الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي، عقب فوزها 73/&rlm&rlm 56 على منتخب تركيا. في المقابل، تغلب المنتخب الصربي الذي حقق المركز الثاني في بطولة العالم عام 2014، وكذلك في دورة الألعاب الأولمبية عام 2016 بريو دي جانيرو، على نظيره المجري بنتيجة 86/&rlm&rlm 78، ليتأهل للدور الثمانية للمرة الرابعة على التوالي في البطولة، فيما فاز منتخب لاتفيا 100/&rlm&rlm 68 على منتخب الجبل الأسود. أما منتخب روسيا، فأطاح نظيره الكرواتي من البطولة بعدما تغلب عليه 101/&rlm&rlm 78

وسجل ريكي روبيو 15 نقطة في اللقاء، ليقود المنتخب الإسباني للفوز على منتخب تركيا، ويحطم آمال منافسه في المضي قدماً بالبطولة. وأحرز سيرخي رودريجيز 11 نقطة لمصلحة منتخب «الماتادور»، بالإضافة لقيامه بـ 9 تمريرات حاسمة، فيما سجل النجم المخضرم باو جاسول نفس العدد من النقاط، بالإضافة ل 7 متابعات تحت السلة. وسجل فرقان كوركماز 20 نقطة لمنتخب تركيا، ليصبح هداف الفريق في المباراة. وحافظ المنتخب الإسباني بتلك النتيجة على سجله خالياً من الهزائم في النسخة الحالية للبطولة، التي يتطلع للتتويج بها للمرة الرابعة خلال النسخ الخمس الأخيرة. ويلتقي المنتخب الإسباني، مع نظيره الألماني، وصيف بطل المسابقة عام 2005، في دور الثمانية اليوم.

وقاد بوجدان بوجدانوفيتش وأوجنين كوزميتش المنتخب الصربي الذي تأهل لنهائي المسابقة عام 2009، لتخطي عقبة المنتخب المجري، حيث أحرز الأول 17 نقطة، بالإضافة لقيامه بـ 6 تمريرات حاسمة، فيما سجل الثاني 17 نقطة أيضاً، كما قام بـ 10 متابعات تحت السلة.