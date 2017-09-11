«الملك» يدير عجلة الزمان إلى الوراء

نيويورك (د ب أ)

عاد لاعب التنس الإسباني رافايل نادال هذا الموسم لكتابة التاريخ مرة أخرى، كما سبق وأن فعل في أعوام 2006 و2007 و2010 عندما تقاسم مع فيدرر ألقاب البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، وهو الأمر الذي لم يتوقعه أحد بعد أنهى كلا اللاعبين موسمهما في 2016 مبكراً بداعي الإصابة.

ولكن بعد فترة الراحة التي خلد إليها مجبراً، عاد اللاعب في أوج نشاطه وقوته وأضاف لقباً من بطولات «جراند سلام» إلى رصديه.

وفاز فيدرر ببطولة أستراليا المفتوحة وويمبلدون، فيما توج نادال بلقبي فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» وأميركا المفتوحة، التي فاز بها إثر تغلبه على اللاعب الجنوب أفريقي كيفن اندرسون في المباراة النهاية 6 /&rlm&rlm 3 و6 /&rlm&rlm 3 و6 /&rlm&rlm 4، ليضيف لقبه الثالث في بطولة «فلاشينج ميدوز»، ليرفع رصيده من الألقاب في بطولات جراند سلام إلى 16 لقباً.

ولم يتمكن خلال فترة الخمس سنوات تلك، التي بسط فيها فيدرر ونادال سيطرتهما على البطولات الكبرى في عالم اللعب البيضاء، أحد من كتابة اسمه في سجل الأبطال سوى لاعبين فقط، وهما الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي فاز بأستراليا المفتوحة عام 2009 والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الفائز بأميركا المفتوحة لنفس العام.