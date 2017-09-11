فيلبس: «أبوظبي 2020» بوابة السباحة نحو العالمية

مراد المصري (دبي)

أشاد الأسطورة الأميركي مايكل فيلبس، صاحب الرقم القياسي في عدد الميداليات الأولمبية بمجموع 23، بجهود الإمارات لتطوير رياضة السباحة، وتحديداً أبوظبي التي تستعد لاستضافة بطولة العالم داخل الأحواض القصيرة العام 2020، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز نقلة رياضة السباحة وفتح بوابة لها نحو العالمية.

وأوضح فيلبس الذي عقد جلسة خاصة مع عدد من وسائل الإعلام قبل احتفالية «أندر آرمور» لافتتاح المجر الرئيسي في مول دبي، «أن السباحة باتت رياضة عالمية في العقدين الأخيرين، ومع تصدي أبوظبي لاستضافة بطولة العالم المقبلة فإنها بذلك ستساعد المزيد من السباحين الصاعدين داخل الدولة وفي مختلف الدول العالم لتطوير قدراتهم».

وقال: حينما بدأت السباحة كانت المنافسة معتادة بين الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، لكن الأمور تحولت كلياً وحرفياً، هناك سباحون جيدون من مختلف مناطق العالم، هذه البطولات الكبرى تعد فرصة للقاء بينهم وتبادل المعرفة والخبرات، وسيكون لها دائماً أثر على المدى الطويل.

وقدم فيلبس نصيحة حول كيفية رؤية بطل إماراتي على منصة التتويج في الأولمبياد في السباحة أو الرياضة عموماً، وقال: بالنسبة لي لم أقرر مثلاً قبل يومين أنني سأخوض الأولمبياد وأحقق ميدالية، ولكن حينما كنت أحقق ميدالية فإن ذلك خلاصة تدريبات يومية دون انقطاع لمدة 5 أو 6 سنوات، لا يمكن تحقيق الميدالية بأمنية قبل فترة زمنية قصيرة للغاية من الألعاب.