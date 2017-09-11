«الشراعية 43 قدماً» تدشن الموسم البحري بدبي

دبي (الاتحاد)

تنطلق في دبي يوم السبت المقبل سباقات الموسم الرياضي البحري 2017 - 2018 والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بإقامة سباق الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً.

واعتمد مجلس إدارة النادي البرنامج الزمني الكامل للفعاليات والأنشطة، والذي يتضمن العديد من الأحداث والسباقات المختلفة والمتنوعة في الفئات البحرية المختلفة، والتي تشمل السباقات التراثية في فئات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً والقوارب الشراعية المحلية 43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً إلى جانب القوارب الخشبية السريعة والدراجات المائية.

ورحب محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي بالمشاركين في أنشطة وفعاليات الموسم الرياضي الجديد، مؤكداً أن اللجنة المنظمة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي ومتابعة أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس تعمل على إنجاح الموسم الجديد ومواصلة التفرد والتميز الذي يسجله النادي، والذي يعتبر الرائد والمؤسس للرياضات البحرية في الدولة منذ عام 1988.

وأعرب حارب عن أمنياته بالتوفيق والنجاح لمختلف اللجان العاملة في إنجاز سباقات متميزة وناجحة، وقبل ذلك تمنى التوفيق لجميع المشاركين من نواخذة وبحارة في رسم صورة تعكس مدى الاهتمام والتطور المتلاحق في جميع الفعاليات وأيضاً العمل المستمر من أجل إحياء الموروث الحضاري لدولتنا، والذي ارتبط بحياة البحر، والذي شكل الملاذ الأمن لأهلنا في الماضي.