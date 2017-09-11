«اليد» يحدد خريطة طريق المرحلة المقبلة

رضا سليم (دبي)

يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد اجتماعاً مع إدارة نادي الوصل مساء اليوم بمقر النادي، ضمن خطة الاتحاد للتواصل مع الأندية من أجل الوقوف على كل ما يتعلق بلعبة الأقوياء، ومدى التعاون بين الاتحاد والأندية وتحديد خريطة طريق المرحلة المقبلة.

كانت إدارة الاتحاد قد زارت نادي النصر مساء أمس الأول وعقد اجتماع بين إدارة الاتحاد والنادي، بمقر قلعة العميد، خاصة أن إدارة العميد كانت تنتظر هذه الزيارة لمناقشة عدد من الموضوعات على الطاولة، فيما يخص المسابقات والأمور الفنية الخاصة باللعبة.

حضر من الاتحاد، محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد، ونبيل عاشور أمين عام الاتحاد، ومحمد راشد طابور المدير المالي، ومحمد الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد، فيما حضر من النصر عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية، وعبدالرزاق الهاشمي ومنصور الفلاسي وبقية أعضاء المجلس.

وأعرب نبيل عاشور عن سعادته بالزيارة التي قام بها الاتحاد لقلعة العميد، وقال: الزيارة كانت مثمرة، وحرصنا أن نتواجد مع إدارة نادي النصر من أجل مناقشة هموم ومتاعب اللعبة، والتحديات التي تواجهنا، سواء الاتحاد أو الأندية التي تعتبر الشريك الاستراتيجي لعمل الاتحاد.

وأضاف: الاجتماع تطرق للأمور كافة وتوضيح كل الاستفسارات من جانب إدارة النادي، والحديث عن خطة الاتحاد لإعداد منتخب الرجال للبطولة الآسيوية في كوريا الجنوبية، كما تم توضيح كل الخلاف في وجهات النظر، ونشكر إدارة النصر على حفاوة الاستقبال، وسنكمل مسيرتنا في زيارة الأندية بعدما زرنا العين والجزيرة والشعب قبل الدمج.

من ناحية أخرى، عقدت لجنة الحكام أمس الأول، ورشة عمل لحكام اللعبة، بمقر الاتحاد، حضرها عبدالله الكعبي رئيس اللجنة وياسر سليم سكرتير اللجنة بجانب عدد من الحكام، وتستمر الورشة لمدة 3 أيام، حيث يسدل عليها الستار مساء اليوم باجتماع مع المراقبين، وتم خلال الورشة، شرح الأمور الفنية الخاصة بقوانين التحكيم من أجل تجهيز جميع الحكام لضربة البداية يوم الخميس المقبل.

ويستعد شباب الأهلي- دبي لمواجهة الشارقة في النسخة الثانية لكأس السوبر بعد غدٍ الخميس، حيث اكتفى الفريق بالإعداد الداخلي وتعد مواجهة الوصل الودية هي الأولى له، استعداداً للموسم الجديد فيما خرج الشارقة إلى معسكر البحرين ولعب عدد من المباريات الودية، ودخل في مرحلة الإعداد الأخيرة بصالة النادي تحت قيادة مدربه وليد عبدالكافي.

من جانب آخر، توجه النصر إلى مدينة سراييفو عاصمة البوسنة، وذلك لإقامة معسكر الإعداد الخارجي الذي يأتي في ختام فترة التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد 2017 - 2018، ويخوض الفريق خلال المعسكر الذي يستمر حتى يوم 18 سبتمبر الجاري عدة مباريات ودية متدرجة المستوى للوقوف على جاهزية اللاعبين البدينة والفنية قبل انطلاق الموسم، ويواجه العميد منافسه الشارقة في الجولة الأولى لدوري الأقوياء 22 سبتمبر.