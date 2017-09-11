فريق الإمارات بطل طواف مونتريال

مونتريال (الاتحاد)

توج دييجو أوليسي دراج فريق الإمارات بلقب سباق الجائزة الكبرى في طواف مونتريال أمس الأول، وذلك بعد سباق سرعة حماسي تمكن خلاله من عبور خط النهاية متقدماً على خيسوس هيرادا (فريق موفيستار) وتوم جيلتا سلاتر (فريق كانوندال - دراباك).

وكان أوليسي مع زميله في الفريق ماركو ماركاتو حريصين على الانضمام إلى المجموعة المتقدمة التي تألفت من 16 دراجاً والتي تشكلت بعد 16 كلم من بداية السباق، ومع اقتراب السباق من المنحنى الأخير في مسافة التسلق الأخيرة، بقي في المجموعة المتقدمة ستة دراجين فقط، حيث تمكن أوليسي من الانطلاق ليتجاوز منافسيه وينتزع اللقب.

وشارك عدد من دراجي فريق الإمارات في السباقين إلى جانب الدراج دييجو أوليسي، وهم فاليريو كونتي، وكريستيان دوراسيك، وفيجارد ستيك لاينجن، وماركو ماركاتو، وسيموني بيتيلي، وإدوارد رافاسي، وبن سويفت.

وقال أوليسي: أنا سعيد جداً بهذا الفوز! لقد واصلت العمل بجد بعد جولة فرنسا؛ لأنني أردت خوض هذا السباق والفوز فيه، لا سيما أنه يناسب مهاراتي وقدراتي. وأضاف: تمكنت العام الماضي من الفوز بالمركز الثالث بعد الدراجين جريج فان أفيرميت (فريق بي إم سي راسينغ) وبيتر ساجان (فريق بورا - هانزجروي)، وقد قلت لنفسي هذا العام إنني إذا وصلت إلى خط النهاية معهما فلن أحظى بفرصة الفوز، ولذلك قررت الانطلاق سريعاً خلال السباق.

وتابع: لقد كان زملائي في الفريق رائعين، ولاسيما ماركاتو وكونتي اللذين ركزا جهودهما على الأجنحة، وركزا عيونهما على الدراجين المنافسين لي، وذلك من أجل مساعدتي لأبذل قصارى جهدي ضمن المجموعة المتقدمة، علينا في بعض الأحيان أن نخاطر بكل شيء لكي نتمكن من الفوز، وقد كنت عازماً على تحقيق نتيجة جيدة والفوز بهذا السباق.

وهذا هو السباق الثاني الذي يشارك فيه أوليسي في كندا هذا الموسم، حيث تمكن الدراج الإيطالي من الفوز بالمركز الحادي عشر في سباق الجائزة الكبرى في كيبيك في 8 سبتمبر.

ويعد كل من هذين السباقين من سباقات اليوم الواحد على الطرق ضمن الجولة العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات، وعلى عكس معظم السباقات الكلاسيكية، يتميز كل من هذين السباقين بكونه سباق حلبة، ويمتد سباق الجائزة الكبرى في الكيبيك على مسافة 200 كلم، بينما يمتد سباق الجائزة الكبرى في مونتريال على مسافة 205.7 كلم.

ويمثل هذان السباقان الفرصة الأخيرة لكبار الدراجين لخوض سباقات تنافسية قبل التوجه إلى بطولة العالم والتي تقام في بيرجن في النرويج من 17 إلى 24 سبتمبر.