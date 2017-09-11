«آسيوية الصالات».. لا وعود بميداليات!

رضا سليم (دبي)

خرج المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية ظهر أمس، للكشف عن تفاصيل مشاركتنا في النسخة الخامسة من الدورة الآسيوية لألعاب الصالات والرياضات الدفاعية بمدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان من 17 إلى 27 من الشهر الجاري، بعبارة واحدة وهي: «الوعود بالميداليات مرفوض»، وهو ما أصر عليه ممثلو الاتحادات المشاركة الذين حضروا المؤتمر، رغم الشروط التي وضعتها اللجنة الفنية باللجنة الأولمبية برئاسة عبدالمحسن الدوسري، للمشاركة، والتي استبعدت المشاركة من أجل المشاركة، كما غابت الرؤية عن أسماء المشاركين في بعض الاتحادات؛ نظراً لظروف مختلفة لبعض اللاعبين المسجلين واللجوء لتغييرهم، سواء لظروف العمل أو الدراسة، ويبقى الأمل في منتخبنا للجو جيتسو الذي يشارك بطموح الفوز بالميداليات مثلما يشارك في كل البطولات.

ويمثل بعثتنا في عشق آباد 96 رياضياً، منهم 68 لاعباً ولاعبة يخوضون غمار منافسات 7 رياضات مختلفة وهي الجو جيتسو، وكرة القدم للصالات، وألعاب القوى، والدراجات، والشطرنج، والبولينج، والبلياردو والسنوكر، ويشارك في الدورة 63 دولة من قارة آسيا وأقيانوسيا.

ويترأس وفدنا المهندس داوود الهاجري الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالإنابة، والعميد عبد الملك جاني مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية نائباً لرئيس الوفد، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة مديراً للوفد، ويشارك ضمن الوفد الرسمي، عبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وناصر خليفة البدور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

وأكد العميد عبد الملك جاني على أهمية تحقيق رؤية ورسالة اللجنة الأولمبية الوطنية، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة، بأهمية إرساء أسس التنافس والتحدي وتمثيل الوطن بصورة مشرفة، وهو ليس بالأمر الجديد على أبناء الإمارات الذين شهد لهم العالم بحب وطنهم وبذل الغالي والنفيس من أجله ووضعه في أكثر المراكز تقدماً في المحافل كافة.