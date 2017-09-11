9 ميداليات لنادي الإمارات في «دولية عجمان»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

حصد فريق الجو جيتسو بنادي الإمارات 9 ميداليات في بطولة عجمان الدولية للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 18 ميدالية منذ مطلع الموسم الجاري بعد مشاركاته الناجحة، وهو ما يشير إلى تطور الفريق بعدما حصل على 55 ميدالية الموسم الماضي في كل البطولات.

وتمثل النتائج الجيدة للفريق في بطولة عجمان الدولية أكبر دافع للاعبين قبل الانتقال للمشاركة في بطولة العين الشهر المقبل، خصوصاً أن النادي يسعى لتهيئة أفضل الظروف أمام النجاح الذي تحقق لضمان الحصول على النتائج التي تعزز الاهتمام الكبير من إدارة النادي باللعبة بفضل العناصر الجيدة التي تمثل مستقبل النادي وتطوره في السنوات المقبلة.

وقال محمد الشامسي، إداري الفريق، إن دعم واهتمام ومتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس النادي، ومجلس الإدارة برئاسة محمود حسن الشمسي، من أهم الأسباب التي مهدت الطريق أمام النتائج المشرفة التي تحققت في الفترة الماضية، وذلك على نحو يعزز الدافع المطلوب أمام جميع العناصر نحو التألق وإظهار المزيد من الروح العالية في المنافسات المختلفة.

وأضاف: الجو جيستو في أفضل مرحلة من التطور في ظل الرعاية الكبيرة من اتحاد اللعبة والحرص على توفير كل ما يمكن أن يؤدي إلى نشرها وسط قطاعات كبيرة، والنادي يثمن الدعم الذي يحظى به من مسؤولي الاتحاد والحرص على توفير البرامج التي تؤدي لتعزيز التطور الذي شهدته، والمؤكد أن الاستحقاقات المقبلة تدعم التطور نسبة لما تمثله من الخبرات الإيجابية لكل اللاعبين.

وأشار إلى أن اللعبة آخذة في الانتشار في رأس الخيمة بما يحقق المكاسب المطلوبة لجذب العناصر التي يعول عليها النادي لتقديم الإضافة الجيدة للفريق، في ظل توافر الظروف الإيجابية من إدارة النادي، موضحاً أن التدريبات مستمرة في صالة النادي لرفع مستوى الكفاءة المطلوبة والجاهزية للمشاركة في البطولات.