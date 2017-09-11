أبوظبي تستضيف «الألعاب الإقليمية» 17 مارس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها أبوظبي في 2019 عن انطلاق الألعاب الإقليمية في مارس المقبل التي تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تستقبل العاصمة الإماراتية من 17 إلى 22 مارس 2018 أكثر من 1200 رياضي ينتمون إلى 33 دولة للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الإقليمية، الحدث الرياضي التحضيري الأكبر قبل انطلاق دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.

وأعلن منظمو الحدث عن افتتاح باب التسجيل للرياضيين الراغبين بالمشاركة في دورة الألعاب الإقليمية، ابتداءً من 15 سبتمبر 2017، وتفتح دورة الألعاب الإقليمية أبوابها للرياضيين القادمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف توجه دعوة لمشاركة رياضيين في كل من كندا وروسيا وموناكو وبلجيكا والنمسا وتايبيه الصينية وماكاو وهونج كونج والصين وباكستان وسريلانكا ودولة ساموا وبنجلاديش وكوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وأكد محمد عبد الله الجنيبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي ترحيب الإمارات بآلاف الرياضيين القادمين إليها من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في دورة الألعاب الإقليمية لعام 2018 المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الدورة تحظى بعناية خاصة ومتابعة دؤوبة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ستشكل فرصة مميزة لنشر رسالة التسامح والتضامن والعمل الخيري.

وأضاف: الألعاب الإقليمية تعد الخطوة الأولى للجنة المنظمة قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب، وتمكين الرياضيين وجميع أفراد المجتمع في الدولة والمنطقة بمختلف القدرات والمهارات التي يتمتع بها الرياضيون من ذوي الإعاقات الذهنية.