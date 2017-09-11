حسن المستكاوي

رأيتها هزيمة مفزعة، تلك التي ألحقها مانشستر سيتي بمنافسه ليفربول، فالمباراة كانت بين فريقين كبيرين يشاركان في سباق التربع على قمة البريميرليج.. وكلاهما هدفه الواضح هو البطولة.

ومن جهة أخرى، هي مباراة بين مدربين عبقريين، من أصحاب الفلسفة والتفكير والابتكار في كرة القدم.. وعلى الرغم من تصريح بيب جوارديولا بأن طرد ساديو ماني ساهم في تفوق فريقه حين أصبحت المواجهة بين 11 ضد 10 لاعبين.. على الرغم من هذا التصريح، فإن تكتيك جوارديولا خلال المباراة وراء هذا الفوز الكاسح الذي بدأ بهدف سيرجيو أجويرو.. وهو هدف من إنتاج تمريرة طولية في العمق أرسلها البلجيكي دي بروين ببراعة واختصر بها المسافة، وكذلك اختصر الزمن المحتمل في الاستحواذ والتمرير. والواقع أن الاستحواذ لم يكن هذه المرة تكتيكاً أو أسلوباً للمدرب الإسباني في بدايات المباراة، ربما لدفاع ليفربول الصارم بتسعة لاعبين أمام صندوقه، وربما كي يقاوم جوارديولا أسلوب يورجين كلوب المعروف بالضغط العالي «جيجن بريسينج» الذي قد يفسد الاستحواذ، ويترتب عليه بناء هجمة مضادة تسفر عن تهديد لمرمى السيتي باستغلال سرعة محمد صلاح قبل أن يستبدله يورجين كلوب ويريح جوارديولا.. !

كان دي بروين نجماً في هذا اللقاء. وهو عاد قليلاً إلى وسط الملعب بعكس مباريات أخرى في الموسم الماضي لعب فيها متقدماً. وبعد أن سجل السيتي هدفه الثالث بدأ الفريق يمارس لعبة الاستحواذ، أو لعبة التمرير كما تسمى الآن. فالتمرير وامتلاك الكرة ليس هدفاً في حد ذاته. وإنما هو وسيلة تهدف إلى اختراق دفاعات المنافس، وصناعة الفرص، وفرض الكلمة بالسيطرة وانتزاع الثقة من المنافس. ومن مظاهر القوة الهجومية لأي فريق يريد أن يحتفظ بالكرة لأطول فترة في منطقة الخصم.

سيرجيو أجويرو أصبح أفضل هداف من خارج قارة أوروبا في تاريخ الدوري الإنجليزي بتسجيله 124 هدفاً و30 مساعدة في 185 مباراة منذ انتقاله للسيتي في 2011 من أتلتيكو مدريد. وتجاوز أجويرو رقم دوايت يورك، لاعب ترينداد وتوباجو، الذي سجل 123 هدفاً. ومن أصحاب الأرقام المهمة في البريمييرليج أيضاً الإيفواري ديديه دروجبا 104 أهداف.. وقد خرجت صحف إنجليزية بعناوين تقول: من لا يحب أجويرو؟ في إشارة إلى علاقة لم تكن جيدة بين جوارديولا وبين النجم الأرجنتيني، خاصة بعدما تحرك المدرب الإسباني خلف أليكسيس سانشيز.

** كانت مباراة ممتعة بما جرى فيها من صراع، وسوف يظل الصراع جوهر كرة القدم الجميلة.