«بومبونيرا» لا.. «مونومينتال» نعم !

ليما(د ب أ)

رفض اتحاد بيرو لكرة القدم في خطاب موجه للاتحاد الدولي للعبة «فيفا» قيام نظيره الأرجنتيني بتغيير ملعب مباراة البلدين المقررة في الخامس من أكتوبر المقبل، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال الاتحاد البيروفي في الخطاب الموجه من رئيسه ادوين أوبيدو لأمين عام الفيفا، فاطمة سامورا: نطلب منكم حث الاتحاد الأرجنتيني على تحديد ملعب في بوينس آيرس، تمت معاينته في وقت سابق، ويتمتع بوجود كافة الضمانات التي تنص عليها اللوائح الرياضية المعمول بها».

وجاء اعتراض الاتحاد البيروفي رداً على إبداء الأرجنتين رغبتها في إقامة المباراة المذكورة على ملعب «بومبونيرا»، معقل بوكا جونيورز وليس «مونومينتال»، معقل غريمه ريفر بليت.

وأكد أوبيدو في خطابه للفيفا أن «بومبونيرا» عانى من مشكلات أدت إلى إغلاقه في 2015 بعد مباراة بين بوكا جونيورز وريفر بليت، استخدمت خلالها الجماهير «رذاذ الفلفل» ضد اللاعبين. واستطرد اوبيدو في خطابه قائلا: نعرب عن بالغ قلقنا، الفحص سيكون في غاية الصعوبة، نظراً للأيام القليلة التي تفصلنا عن إقامة المباراة من أجل التأكد أن منشآت الملعب تستوفي الشروط التي وضعها الفيفا.

ويلتقي منتخبا بيرو والأرجنتين في المرحلة قبل الأخيرة من التصفيات في ظل تساوي رصديهما من النقاط (24 نقطة)، مع تفوق بيرو في عدد الأهداف.

ولذلك، تمثل المباراة أهمية قصوى لكلا البلدين فالأرجنتين، صاحبة المركز الخامس، تسعى إلى تفادي الإخفاق في التأهل للمونديال أو الدخول في حسابات معقدة بخوض الملحق الفاصل أمام نيوزيلندا، بطل أوقيانوسيا. أما بالنسبة لبيرو، صاحبة المركز الرابع، فهي تتطلع إلى الوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 36 عاماً.