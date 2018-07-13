ميناء المكلا.. شريان الحياة لثلاث محافظات يمنية

علي سالم (المكلا)

يعد ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، شريان الحياة والبوابة البحرية والدولية الرئيسة لثلاث من المحافظات اليمنية (حضرموت، شبوة، والمهرة) في نشاطها الملاحي من استيراد وتصدير، ويؤمن لها كل احتياجاتها الضرورية من مواد غذائية متنوعة ومشتقات نفطية، كما قام الميناء بدور محوري مهم خلال سيطرة مليشيات الانقلاب على محافظات عدن، أبين ولحج واعتمدت عليه تلك المحافظات في توفير التموينات الضرورية، ولعب دوراً كبيراً في تلبية احتياجات معظم المحافظات على مستوى اليمن.

ويندرج الميناء ضمن أصول مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية التي تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم (62) لعام 2007، ونص في مادته الأولى على إنشاء مؤسسة تسمى «مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية» لإدارة وتشغيل الموانئ التي تطل على النطاق الجغرافي للبحر العربي في اليمن، وقد خضعت لها بموجب القرار الموانئ التي كانت تابعة لمصلحة الموانئ اليمنية، وهي ميناء المكلا، ميناء نشطون، ميناء سقطرى، وتتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتخضع لإشراف وزارة النقل.

الميناء يعاود نشاطه مبكراً

يوضح المهندس سالم باسمير، المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، لـ«الاتحاد» المنجزات التي حققها ميناء المكلا منذ تحرير المدينة من سيطرة تنظيم «القاعدة» في 24 أبريل 2016 من قبل قوات النخبة الحضرمية بإسناد ودعم دول التحالف العربي، إذ أستأنف الميناء نشاطه المعتاد بوتيرة عالية من اليوم الأول للتحرير والذي ساعد في ذلك أنه لم يتعرض إلى أي أضرار، وقال إن الميناء حقق إيرادات مضاعفة فاقت ما كان يحصل عليه في السنوات الماضية أبرزها تحسين قدراته وإمكانياته الذاتية، على الرغم من الإمكانيات المتواضعة التي يملكها، واستطاع التكيف مع النشاط المتزايد للحركة الملاحية والتجارية في أرصفته وساحاته، مضيفاً أن الجهود والمتابعة المشتركة للمؤسسة والجهات الحكومية ذات العلاقة تكللت بدعم سخي مقدم من الهلال الأحمر الإماراتية إلى ميناء المكلا في 26 أكتوبر 2016، بتوريد قاطرة بحرية حديثة (DUNM 61) أسهمت في الارتقاء من مستوى كفاءة الميناء ورفع قدراته، إضافة إلى إنها مثلت رافداً جديداً لتعزيز خدمات الميناء وأنشطته الملاحية والتجارية وخدمات الإنقاذ البحري.