«كلاسيكو الأرض» عصر 23 ديسمبر

محمد حامد (دبي)

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، تأجيل موعد الـ«كلاسيكو» بين الغريمين ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة من 20 إلى 23 ديسمبر المقبل، على أن تقام المباراة في الساعة 12:00 بتوقيت جرينيتش (13:00 بتوقيت إسبانيا) الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

وكان من المفترض أن تقام المواجهة في منتصف الأسبوع بصحبة المباريات الأخرى المقررة في المرحلة الـ 17 التي تسبق عطلة الأعياد، لكن رابطة الدوري أرجأتها إلى يوم السبت، وهو ما يمثل اليوم الذي يسبق ليلة عيد الميلاد.

وجاء التغيير في موعد هذه المباراة بسبب ارتباط ريال مدريد بكأس العالم للأندية المقررة في أبوظبي، بعد إحرازه دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه، لاسيما في حال تأهل النادي الملكي إلى نهائي البطولة التي تقام بين 6 و16 ديسمبر.

وقال تيباس للمحطة الإذاعية «اوندا سيرو»، إن المباراة ستلعب السبت في الثالث والعشرين، الساعة الواحدة ظهراً من ذلك الأسبوع، نظرا لأننا سنكون في فترة الميلاد، ستكون مرحلة مميزة جداً لأن المباريات ستقام أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة والسبت.

وفي ظل طموح الدوري الإسباني إلى منافسة نظيره الإنجليزي من حيث الاهتمام العالمي وعائدات حقوق النقل التلفزيوني، أجرى تيباس ورابطة الدوري تعديلات على موعد انطلاق المباريات، مع الأخذ في عين الاعتبار السوق الآسيوية.

وفي ظل هذه الاستراتيجية الجديدة، اضطر ريال مدريد إلى خوض مباراته ضد ليفانتي (1-1) ظهر السبت، وذلك تزامناً مع القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول (5-صفر).

يذكر أن ريال مدريد سيخوض مباراة قبل النهائي لمونديال الأندية في 13 ديسمبر المقبل في استاد مدينة زايد الرياضية، وذلك وفقاً للوائح البطولة التي تتيح لبطل دوري أبطال أوروبا بدء مبارياته من هذا الدور، وفي حال نجح الريال في تجاوز هذه المباراة، فسيتأهل للنهائي الذي يقام 16 ديسمبر القادم في استاد مدينة زايد الرياضية، ما يصعب من عودته إلى بلاده وحصوله على الوقت الكافي من الاستعداد للمواجهة الكبرى.

وكانت الإمارات فازت بتنظيم مونديال الأندية في مارس 2015، بعد أن تفوق ملفها على البرازيل والهند واليابان، وهي المرة الثالثة التي تشهد إقامة البطولة في أبوظبي بعد نسخة 2009 التي توج البارسا بلقبها، و2010 التي فاز بها إنتر ميلان.