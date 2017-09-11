كيــن: الآن يمكننا المنـافســة !

لندن (رويترز)
قال المهاجم هاري كين، إن توتنهام أصبح جاهزاً للمنافسة على لقب الدوري الانجليزي، بعدما وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته في فترة الانتقالات الصيفية. وتألق فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو في انتصاره 3-صفر على مضيفه إيفرتون. ومع انضمام دافينسون سانشيز وسيرج أورييه وفرناندو يورينتي في الأيام الأخيرة لفترة الانتقالات، يعتقد كين أن الفريق بات يملك أخيراً التشكيلة التي يمكنها حصد اللقب، بعد أن احتل المركز الثاني خلف تشيلسي البطل الموسم الماضي.
وقال كين الذي هز الشباك على ملعب جوديسون بارك للصحفيين: الناس ربما لا تتحدث عنا، لكن هذا الأمر يصب في صالحنا. يتعين مواصلة العمل والمحافظة على تكرار هذه العروض القوية».
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وطالب كين فريقه بإظهار نواياه لحصد الألقاب من خلال التأهل عن مجموعة صعبة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
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