«أصوات معاصرة» لدار الشعر في مراكش الشعر يخرج إلى الحديقة



تاريخ النشر: السبت 14 يوليو 2018 الشارقة (الاتحاد) تنظم دار الشعر بمراكش في الساعة الثامنة مساء اليوم «السبت»، أمسية ثقافية بعنوان، «أصوات معاصرة»، وذلك في فضاء حديقة «عرصة مولاي عبد السلام» بالمدينة. يشارك في الأمسية الشعراء: نزار كربوط، يوسف الأزرق، فاطمة حاسي وعتيقة بن زيدان، ليكتبوا الديوان الثاني من محطة أصوات معاصرة، والتي اختارت من خلاله الدار أن تنفتح على منجز شعري يخط اليوم مستقبل القصيدة المغربية. وبجانب القراءات الشعرية، يقدم الفنان المسرحي فيصل كمرات أداء كوريغرافياً للقصائد، كما يقدم الفنان محمد العمراني والفنانة وصال حاتمي وصلات غنائية من التراث الموسيقي المغربي والعربي. يشار إلى أن «أصوات معاصرة»، نافذة شعرية فتحتها دار الشعر بمراكش على المنجز الشعري الجديد، واختارت فضاء حديقة «عرصة مولاي عبد السلام»، وسط مراكش، بحمولتها الميثولوجية والتاريخية، كي يكون الشعر في ضيافة المآثر التاريخية.