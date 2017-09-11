البداية الصادمة تُجْهِض أحلام «الميرنجي» في العقد الأخير

عمرو عبيد ( القاهرة )

يحتل ريال مدريد المركز السابع في جدول ترتيب الليجا الإسبانية بعد مرور 3 جولات، فاز في واحدة منها فقط وتعادل مرتين ليحصد 5 نقاط بفارق 4 نقاط عن كل من برشلونة المتصدر وريال سوسيداد الوصيف، وهي البداية الصادمة التي أقلقت عشاق الملكي بعد هيمنته أوروبياً خلال الموسمين الأخيرين، بجانب استعادته لقب «الليجا» في النسخة السابقة بعد غياب 5 سنوات. وفي ظل توهج «البارسا» بثلاثة انتصارات و9 أهداف وشباك نظيفة مقابل تسجيل «الميرنجي» 6 أهداف وتلقي شباكه 3، تخشى كتيبة زيدان من الحفاظ على العادات التاريخية الحديثة التي تؤكد أنه خلال آخر 10 سنوات كانت البداية المهزوزة للريال دائماً سبباً مباشراً في خسارة اللقب في نهاية المشوار !

ففي الموسم الماضي كانت البداية نموذجية للفريق الملكي الذي حصد 3 انتصارات في أول 3 مباريات، مسجلاً 10 أهداف مقابل 3 أهداف في مرماه، ليتصدر مبكراً جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن غريمه الأزلي الكتالوني، ورغم أن البطولة شهدت العديد من المنحنيات التي غيرت بوصلة اللقب عدة مرات فإن الريال بدأ واثقاً، ونجح في حسم الأمر لصالحه في النهاية، وهو ما حدث قبل عشر سنوات عندما استطاع الفريق حصد لقب الليجا في موسم 2007/&rlm&rlm2008 بعد بداية مميزة بالفوز في أول ثلاث جولات، حاصداً تسع نقاط كاملة بفارق 4 نقاط عن البلوجرانا الذي تعثر بالتعادل مرتين، وكان طبيعياً أن يفوز الميرنجي بالدوري، بينما احتل البارسا المركز الثالث بفارق 18 نقطة وهو الموسم الأفضل على الإطلاق في مسيرة الريال خلال هذا العقد.

خسارة النقاط المبكرة في موسم 2015/&rlm&rlm 2016 منحت الصدارة لبرشلونة بفارق نقطة واحدة خلال أول 3 جولات، حيث افتتح الريال موسمه بتعادل سلبي أمام سبورتنج خيخون ليفقد نقطتين مهمتين مع ضربة البداية، خاصة أن الصراع كان عنيفاً بعد ذلك ليفوز «البلوجرانا» بـ «الليجا» بفارق نقطة واحدة فقط في النهاية، وفي نسخة 2014/&rlm&rlm 2015 كانت البداية الأسوأ للريال في الحقبة الأخيرة، بعدما جمع 3 نقاط فقط من 3 مباريات؛ إذ خسر أمام سوسيداد ثم أتلتيكو مقابل الفوز على قرطبة، وكانت العلامة الكاملة للبارسا منذ البداية دافعاً للفوز بلقب صعب بفارق نقطتين عن الريال الذي ظل منافساً، لكنه لم يتمكن من العودة إلى القمة.

الطريف أن موسم 2013 /&rlm&rlm 2014 شهد بدايات متشابهة بين الغريمين، حيث حصد كلاهما 9 نقاط في بداية المشوار، لكن كان أتلتيكو مدريد هو الظافر باللقب في النهاية، تاركاً المركزين الثاني والثالث للعملاقين بنفس العدد من النقاط وهو 87 نقطة، أما نسخة 2012 /&rlm&rlm 2013 فقد شهدت تفوقاً كاسحاً للبارسا الذي فاز بثلاث مباريات مع البداية مقابل تعادل «الميرنجي» مع فالنسيا ثم الخسارة من خيتافي قبل الفوز على غرناطة، وهو ما منحه 4 نقاط فقط أدت في النهاية إلى خسارة اللقب بفارق 15 نقطة لصالح برشلونة، وهو الفارق الأكبر خلال تلك السنوات، ولم ينجح الريال في العودة إلا خلال موسم 2011/&rlm&rlm 2012، حيث فاز باللقب ربما لأن فارق البدايات لم يكن كبيراً، حيث حصد 6 نقاط في أول ثلاث جولات مقابل 7 نقاط للبارسا.

من ناحية أخرى لم يستغل الريال البداية الجيدة في ثلاثة مواسم متتالية، إذ تفوق بعد أول ثلاث جولات على غريمه الكتالوني في موسم 2008/&rlm&rlm2009 بفارق نقطتين رغم خسارته الافتتاحية أمام ديبورتيفو لاكورونا، حيث عاد وفاز مرتين مقابل خسارة وتعادل لبرشلونة، ومع ذلك فاز الأخير باللقب في النهاية بفارق 9 نقاط، بعدما سجل انتصاراً هائلاً في سنتياجو بيرنابيو بـ 6 أهداف مقابل هدفين في الموسم الذي تعرض فيه الملكي لعشر هزائم، وفي الموسم التالي 2009/&rlm&rlm 2010 فاز كلاهما بأول ثلاث مباريات، لكن فوز البارسا ذهاباً وإياباً على الملكي أهدى إليه الليجا بفارق 3 نقاط، وفي موسم 2010/&rlm&rlm2011 تفوق الميرنجي في البداية بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب الذي أمطر شباكه بخماسية نظيفة في مواجهة الدور الأول وأنهى البطولة متصدراً بفارق 4 نقاط.