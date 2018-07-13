مؤتمر أردني يناقش المكوّن الثقافي بين الواقع والمأمول

محمود إسماعيل بدر (عمّان)
تطلق جمعية ملتقى الأردن الثقافي صباح اليوم، السبت، في المركز الثقافي الملكي، فعاليات المؤتمر الثقافي الوطني الأول بعنوان، «المكون الثقافي بين الواقع والمأمول»، وذلك برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز.
وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الشاعر جريس سماوي لـ «الاتحاد»: «لقد بات ملحاً وضرورياً أن تتبنى الهيئات الثقافية مشاريع ثقافية كبيرة، تعمل بجد على تحقيق دخل مادي يتصف بالثبات والديمومة، لكي تتمكّن الهيئات والجهات ذات الصلة بصناعة الثقافة من تأدية رسالتها تحت مظلة ترسيخ مفهوم الثقافة المنتجة والمسوّقة لنفسها، وعلى ذلك يجب أن تتصف بالجدّية والأصالة والجودة».
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من ناحية ثانية، أكد الرئيس التنفيذي لملتقى الأردن الثقافي الدكتور محمد حياصات، أن المرحلة الحالية «تتطلب وبشكل ملح مراجعة شاملة لبحث المشهد الثقافي والخروج من حالة الجمود التي نشهدها، ولا يأتي ذلك إلا بملتقى وطني لرؤساء الهيئات والمهتمين والمعنيين بالشأن الثقافي والأدبي، لبحث سبل وآليات النهوض بالعمل الابداعي ومواكبة التغيرات التقنية والتكنولوجية»، مختتما بقوله: «علينا التحوّل بالخطاب الفكري الثقافي ليواكب هذه المتغيرات المتسارعة بقوة، وأن نتعامل مع أدوات وآليات التواصل مع الآخر ضمن هذه المنظومة، لكي نحقق حالة ثقافية رصينة».