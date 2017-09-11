زيــزو: النجاح لن يغير «زيدان الإنسان»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بداية مثيرة للقلق تلك التي بدأها نادي ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في «الليجا»، نظراً لابتعاده عن القمة «5 نقاط في 3 مباريات من فوز واحد وتعادلين»، بينما يتصدر منافسه اللدود برشلونة المسابقة بالعلامة الكاملة «9 نقاط في 3مباريات». ورغم ذلك احتفظ «زيزو» بهدوئه واتزانه المعهود وهو يتحدث إلى برنامج «تيلي فوت» على القناة الأولى في التليفزيون الفرنسي، مشيراً إلى أن الدوري مازال طويلاً ولا يساوره القلق على نتائج الفريق. وفي البداية تحدث زيدان عن إنجازاته مع النادي الملكي لاعباً ثم مديراً فنياً، وقال إنه يكون سعيداً بانتصاراته ونتائجه وهو مدرب أكثر من سعادته عندما كان لاعباً، وتبريره لذلك أنه كمدرب مسؤول عن 25 لاعباً أو أكثر لكل منهم شخصيته المختلفة عن الآخر وهذا يجعل الأمور صعبة للغاية، بينما وهو لاعب مسؤول عن نفسه فقط. ولأن زيدان حقق في مشواره التدريبي القصير مع ريال مدريد والذي بدأه مع الفريق الأول في شهر يناير من العام الماضي، 7 بطولات «الشامبيونزليج مرتان والليجا مرة والسوبر الأوروبي مرتان والسوبر المحلي مرة وكأس العالم للأندية مرة»، فقد سأله مذيع «تيلي فوت» مندهشاً: 7 بطولات ؟! فأجاب النجم الفرنسي قائد منتخب «الديوك» للفوز بمونديال 1998 و«يورو 2000» قائلاً: إنه أمر ممكن.. ولكنها 7 بطولات كان وراءها شغل مكثف.. فقد أعددت نفسي جيداً مع فريقي حتى أكون جاهزاً للمهمة الشاقة، وحتى يمكنني القول ذات يوم إنني كنت مدرباً لهذا الفريق العظيم.

وفيما يتعلق بأيهما أكثر أهمية «الليجا» أم «الشامبيونزليج»، قال: «زيزو»: سأتحدث عن «الليجا» أكثر لأن الدوري الإسباني يبدأ جولته الأولى، ثم ننتظر الفائز في الجولة 38 وهذا كان أمراً شاقاً، ولكننا نجحنا في تحقيقه في بطولة الموسم الماضي. وعن ريال مدريد النادي، قال زيدان: سعيد بأنني أعمل هنا وأعيش بكل كياني وجوارحي في هذا المكان الفريد.. إنه شيء ممتع أن أدرب هذا الفريق، وأن أكون جزءاً من هذا النادي، ولهذا ينبغي أن أستفيد من ذلك إلى أقصى حد، لأنني أعلم تماماً أن كل ذلك سيتوقف يوماً ما. وأضاف قائلاً: ريال مدريد هو أعظم نادٍ في العالم، وإنجازاته تتحدث عنه.

وعندما سئل عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق ونجمه الأول، قال زيدان: رونالدو لاعب استثنائي.. إنه الأفضل في العالم وأنا سعيد لأنني أدربه هو وزملاؤه أفضل لاعبي الكرة وأكثرهم التزاماً بالاحترافية، ولديهم الرغبة الشديدة في تحقيق الإنجازات. وأضاف قائلاً: دور رونالدو في الفريق رائع فهو يشد من أزر الآخرين ويدفعهم إلى إخراج أفضل ما لديهم.

وعندما ذكّره مذيع «تيلي فوت» بالهدف الذي سجله وهو لاعب في مرمى فريق باير ليفركوزين الألماني في نهائي دوري الأبطال الأوروبي، قال زيدان: إنه هدف لن أنساه ما حييت لأن هذه البطولة هي الوحيدة التي كانت تنقصني، وريال مدريد قام بشرائي من يوفينتوس الإيطالي من أجل إحراز هذه البطولة. وتابع قائلاً: كنت أقول لنفسي وقتها إنني خلقت لأبقى في هذا النادي وسأنهي مشواري هنا وكان هذا خياراً، وأنا سعيد لأنني أحسنت الاختيار فالريال في القمة حتى اليوم. وعن مدى استفادته من فترة تدريب فريق الرديف المدريدي الذي يلعب في الدرجة الثالثة والمعروف باسم «لاكاستيللا»، قال زيدان: كانت مرحلة ضرورية لأنني كنت بحاجة إلى أن أبدأ على هذا النحو، ولقد سعدت بهذه المرحلة وتعلمت منها الكثير. وعلق على ذلك قائلاً: أعرف من أين أتيت ويمكنني أن أحقق النجاح والمال والفوز بكثير من الأشياء، ولكن النجاح لن يغيرّني أبداً كإنسان.. هذه حقيقة مؤكدة.