مورينيو من «الاستفزاز» إلى حل العقدة!

مانشستر (أ ف ب)

يعول مانشستر يونايتد الإنجليزي على خبرة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في دوري أبطال أوروبا، عندما يسجل اليوم عودته إلى المسابقة باستضافة بازل السويسري على «أولد ترافورد» في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وبعد أن غاب عن المسابقة القارية الأم الموسم الماضي وتأرجحه، منذ اعتزال مدربه الأسطوري السير الأسكتلندي أليكس فيرجسون في 2013، استعان يونايتد الصيف الماضي بالمدرب البرتغالي الفذ من أجل محاولة انتشاله من كبوته.

ورغم موسمه الأول «العادي» في الدوري الممتاز كمدرب لفريق «الشياطين الحمر»، حيث حل سادساً، عاد البرتغالي بيونايتد إلى دوري الأبطال من خلال قيادته إلى إحراز لقب «يوروبا ليج» للمرة الأولى في تاريخه، وسيحاول الآن تأكيد علو كعبه في المسابقة القارية الأم التي أحرز لقبها مرتين عامي 2004 مع بورتو و2010 مع إنتر ميلان الإيطالي.

وشاءت الصدف أن يمر مورينيو بيونايتد في طريقه إلى الفوز باللقب عام 2004، حيث تخطى الفريق الإنجليزي في الدور الثاني بالفوز عليه ذهاباً في البرتغال 2-1 ثم التعادل معه إياباً في «أولد ترافورد» بنتيجة 1-1.