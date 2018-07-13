«طانطان» التشكيلي يستحضر ذاكرة رُحّل الصحراء الجماليّة

محمد نجيم (الرباط)
اختتمت في مدينة طانطان المغربية مؤخراً أعمال الدورة الثانية للمعرض التشكيلي السنوي الذي أقيم تحت عنوان «الذاكرة الجمالية لرُحَّل الصحراء».
ومن خلال هذا المعرض نتعرف على التجربة الجمالية والرؤى الفنية لعدد من الأسماء منها: فاطمة عيجو، جميلة العماري، نور الدين بيباون، عزيز بيباون، إبراهيم الحَيْسن الراكَب الحَيْسن، محمد فرح، محمد ياسين الشرايبي وعبد الباقي راجي، إلى جانب ضيفي الشرف: عبد الكريم الأزهر ومحمد السالمي.
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وقد تمحورت جل الأعمال الفنية المعروضة، حول «الذاكرة الجمالية لرحَّل الصحراء» التي يرسمها الإنتاج اليدوي الصحراوي، وهو لا يقوم على مهارة المحاكاة بدافع الحفاظ على الشكل الموروث فحسب، بقدر ما يشتغل على استخدام الصيغ الفنية القديمة وإعادة صياغتها وفق رؤى وتصوُّرات جديدة متميِّزة على مستوى التكوين والبناء الجمالي والأسلوب الفني (المرئي والمرسوم). وبرغم أنه يدور في فلك العادات والتقاليد والحاجات اليومية، فإن هذا الإنتاج، الذي يستلهم منه الفنانون أعمالهم التشكيلية، يسعى إلى الانتقال من البسيط التقليدي إلى الشكل الفني الجمالي، ومن مرحلة التعبير النمطي (المتكرِّر والرتيب) إلى مرحلة الإنتاج المتجدِّد ليصبح علامة من علامات التقدُّم المعرفي الذي يعتمد على نمو التجربة الجمالية بشكل متواتر ومطرد.
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في هذا المعرض، يضيف الحيْسَن: «تتبدَّى للمتلقي أكثر من صورة وأكثر من مشهد ينطق بثقافة بدوية أصيلة مهدَّدة بالمحو والتفتت والزوال، لكنَّها، مع ذلك، تظل راسخة في المخيلة والذاكرة الجماعية التي شيَّدها الأسلاف وأسَّسوها على قيم مجتمعية وإنسانية نبيلة وفاضلة لم تعد اليوم كما كانت بفعل عنف التمُّدن والانخراط في الحياة العصرية من دون (مقاومة ثقافية) تحمي الفرد والجماعة ككل من استلاب محتمل. من هنا تظهر أهمية هذا المعرض التشكيلي التوثيقي المنبثق من رحم موحيات تراثية شعبية عريقة يستعير منها بدو الصحراء شروط حياتهم وفنهم وإبداعهم».