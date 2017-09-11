57 مليون يورو للبطل

مدريد (د ب أ)

مع انطلاق منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، يبدأ أيضاً سباق وصراع الأندية للفوز بالجوائز المالية الكبيرة لهذه البطولة القارية الكبرى التي تصل إلى ملايين عدة من الدولارات، قام بتخصيصها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

وسيحصل كل نادٍ على 12 مليوناً و700 ألف يورو مقابل مشاركته فقط في البطولة، فيما يمكن أن يصل المبلغ الأكبر الذي يحصل عليه صاحب اللقب إلى 57 مليوناً و200 ألف، ولكن عليه من أجل ذلك أن يفوز بجميع مبارياته الست في دور المجموعات.

وتوزع الجوائز التي سيحصل عليها كل فريق على حسب الدور الذي سيصل إليه، حيث

يبلغ المبلغ الكلي للجوائز ملياراً و319 مليون يورو.

بينما تبلغ الجائزة المالية لكل فريق مقابل المشاركة 12 مليوناً و700 ألف يورو، ويساوي كل فوز في دور المجموعات مليوناً و500 ألف يورو. أما الجائزة المالية مقابل كل تعادل في دور المجموعات، فتبلغ نصف مليون يورو، ويساوي التأهل لدور الـ 16 نحو 6 ملايين يورو.

ويبلغ المقابل المادي للتأهل لدور الثمانية 6 ملايين ونصف المليون يورو، ويزيد في حالة الوصول إلى قبل النهائي إلى 7 ملايين ونصف المليون يورو، وتصل الجائزة المالية مقابل الوصول إلى النهائي إلى 11 مليون يورو، ويصل المقابل المادي للبطل إلى 15 مليوناً و500 ألف يورو.