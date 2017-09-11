محمد حامد (دبي)

يحل يوفنتوس وصيف النسخة الماضية لدوري الأبطال ضيفاً ثقيلاً على البارسا، في افتتاح مواجهات مرحلة المجموعات للبطولة القارية، وسط توقعات بمواجهة نارية بين الفريقين في ظل التكافؤ الكبير على مستوى المواجهات المباشرة بينهما في الشامبيونزليج، والرغبة في الثأر من جانب برشلونة بعدما أطاح به المنافس من قبل نهائي البطولة الأخيرة، فقد التقيا سابقاً في 9 مواجهات، شهدت تفوق كل فريق في 3 مباريات والتعادل في مثلها، وسجل كل منهما 10 أهداف في شباك الآخر.

آخر المواجهات بين الكتالوني والبيانكونيري كانت قد شهدت فوز الأخير بثلاثية نظيفة في مجموع الذهاب والإياب في ربع نهائي النسخة الماضية، ومنذ هذا الوقت ارتفعت أسهم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يتوقع له البعض أن يكون وريثاً لعرش ميسي في منتخب التانجو على الأقل، وعلى الرغم من رفض نجم اليوفي لهذه المقارنة حينما قال إنه ديبالا وليس «ميسي الجديد»، فإن المقارنات بينهما مستمرة إعلامياً وجماهيرياً.

ميسي وديبالا يملكان القدرة على تحويل «الكامب نو» الذي يستضيف القمة المرتقبة إلى مسرح لـ «رقصة التانجو» الأرجنتينية الشهيرة، فقد بدأ كل منهما موسمه بتألق لافت، حيث يتصدر «ليو» قائمة الهدافين في الليجا برصيد 5 أهداف سجلها في 3 مباريات، وقاد فريقه إلى الصدارة بالعلامة الكاملة حاصداً 9 نقاط من 3 مباريات، والمفارقة أن هذه الأرقام تتطابق مع أرقام ديبالا واليوفي، فقد سجل نجم فريق السيدة العجوز 5 أهداف يتصدر بها قائمة نجوم التهديف في الدوري الإيطالي، ولعب دوراً مؤثراً في استقرار فريقه على القمة برصيد 9 نقاط جمعها من 3 مباريات.

قمة «ميسي - ديبالا» المرتقبة في الكامب نو الليلة تشهد دخول البارسا بتشكيلته الكاملة، فقد ظهر ديمبلي في المباراة الأخيرة أمام إسبانيول للمرة الأولى في الديربي الكتالوني الذي ابتسم للبارسا بخماسية، ومن المتوقع أن يدخل ديمبلي تشكيلة البارسا ومعه في الخط الأمامي ميسي وسواريز، ليصبح النجم الجديد بديلاً للبرازيلي نيمار الذي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان، وهو ما يضع الضغوط على كاهله لمعرفة ما إذا كان سينجح في سد هذا الفراغ.