محمد حامد (دبي)
يحل يوفنتوس وصيف النسخة الماضية لدوري الأبطال ضيفاً ثقيلاً على البارسا، في افتتاح مواجهات مرحلة المجموعات للبطولة القارية، وسط توقعات بمواجهة نارية بين الفريقين في ظل التكافؤ الكبير على مستوى المواجهات المباشرة بينهما في الشامبيونزليج، والرغبة في الثأر من جانب برشلونة بعدما أطاح به المنافس من قبل نهائي البطولة الأخيرة، فقد التقيا سابقاً في 9 مواجهات، شهدت تفوق كل فريق في 3 مباريات والتعادل في مثلها، وسجل كل منهما 10 أهداف في شباك الآخر.
آخر المواجهات بين الكتالوني والبيانكونيري كانت قد شهدت فوز الأخير بثلاثية نظيفة في مجموع الذهاب والإياب في ربع نهائي النسخة الماضية، ومنذ هذا الوقت ارتفعت أسهم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي يتوقع له البعض أن يكون وريثاً لعرش ميسي في منتخب التانجو على الأقل، وعلى الرغم من رفض نجم اليوفي لهذه المقارنة حينما قال إنه ديبالا وليس «ميسي الجديد»، فإن المقارنات بينهما مستمرة إعلامياً وجماهيرياً.
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قمة «ميسي - ديبالا» المرتقبة في الكامب نو الليلة تشهد دخول البارسا بتشكيلته الكاملة، فقد ظهر ديمبلي في المباراة الأخيرة أمام إسبانيول للمرة الأولى في الديربي الكتالوني الذي ابتسم للبارسا بخماسية، ومن المتوقع أن يدخل ديمبلي تشكيلة البارسا ومعه في الخط الأمامي ميسي وسواريز، ليصبح النجم الجديد بديلاً للبرازيلي نيمار الذي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان، وهو ما يضع الضغوط على كاهله لمعرفة ما إذا كان سينجح في سد هذا الفراغ.
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