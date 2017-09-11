تأهيـل الميـداني وفـرنانـدو في عيادة «الإعصار»

(رأس الخيمة الاتحاد)

واصل لاعبو حتا تدريباتهم بعد ودية اتحاد كلباء، وذلك استعداداً لمواجهة شباب الأهلي- دبي في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، حيث يسعى الجهاز الفني للاطمئنان على جاهزية اللاعبين الذين ينوي الاعتماد عليهم في المباراة، في ظل النقص العددي للإصابة التي تعرض لها المدافع السوري عمرو الميداني والمهاجم البرازيلي فرناندو جابريل.

وحرص جوكيكا مدرب الفريق على منح الفرصة لبعض اللاعبين أمام كلباء الودي، للوصول إلى الخيارات المناسبة للوصول إلى التشكيلة المناسبة قبل الجولة الأولى من الدوري، حيث بدا واضحاً أن الفريق وصل إلى جاهزية جيدة، بعد المستوى الطيب لأغلب اللاعبين أمام كلباء.

وأصبح في حكم المؤكد عودة اللاعب البرازيلي روزا إلى التشكيلة الأساسية أمام شباب الأهلي- دبي بعد شفائه مرحلة التأهيل المطلوبة في الفترة الماضية مع الجهاز الطبي ووصوله مرحلة التدريبات البدنية الخفيفة للمحافظة على لياقته البدنية، خصوصاً أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب أمام العين لا تدعو للقلق وكانت عبارة عن التواء خفيف في الكاحل، إلى جانب جاهزيته البدنية من خلال مشاركته الإيجابية في المعسكر الخارجي للفريق في مقدونيا، ومشاركته الجيدة في المباريات الودية.

وفي جانب متصل، يواصل الثنائي عمرو الميداني وفرناندو جابريل مرحلة التأهيل مع الدكتور أحمد حسن كنجو، طبيب النادي، حيث يحتاج كل منهما، فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع للعودة إلى الملعب.