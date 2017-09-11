مال الله: جاهزون لبدء مرحلة «جمع النقاط» أمام الظفرة

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
يواصل فريق الإمارات «تدريباته اليومية، استعداداً للمواجهة الافتتاحية في دوري الخليج العربي أمام الظفرة، حيث يتطلع الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد الأداء الراقي أمام الشارقة في الجولة الأولى بكأس الخليج العربي.
وقام هاشيك مدرب الفريق إجراء تدريبات خفيفة للاعبين الذين شاركوا أمام الشارقة، في حين كانت الجرعة مكثفة للعناصر التي غابت عن المباراة، حيث طالب المدير الفني لاعبيه بالتركيز التام منذ البداية، والاستفادة من كل الدروس التي رافقت«الصقور» في الموسم الماضي، وأدت إلى تراجعه إلى المراكز الأخيرة قبل أن يتدارك موقفه في الجولة الأخيرة بالفوز على النصر.
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وأضاف:«التحضيرات القوية التي خضع لها الفريق في التجمع الداخلي في رأس الخيمة والمعسكر الخارجي في صربيا والدعم الكبير من إدارة النادي والثقة الرائعة من الجهازين الفني والإداري، من المعطيات المهمة التي تعول عليها في المرحلة المقبلة، ونسعى لتأكيد الصورة الجيدة للفريق بعد التعاقدات الجيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب، ونعول كثيراً على مساندة الجماهير لنا في جميع مباريات الموسم الجاري، حتى نعبر إلى بر الأمان في الدوري» .
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واعتبر اللاعب أحمد مال الله وجود 12 فريقاً في الدوري خلال الموسم الجاري دافعاً قوياً لمزيد من الاستماتة في الأداء والإعداد لكل الاحتمالات المتوقعة، وذلك لأن الأمور لا تقبل التهاون، في ظل التوقعات الخاصة بارتفاع المنافسة على النتائج الإيجابية في جميع المباريات.