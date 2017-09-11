مال الله: جاهزون لبدء مرحلة «جمع النقاط» أمام الظفرة

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يواصل فريق الإمارات «تدريباته اليومية، استعداداً للمواجهة الافتتاحية في دوري الخليج العربي أمام الظفرة، حيث يتطلع الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد الأداء الراقي أمام الشارقة في الجولة الأولى بكأس الخليج العربي.

وقام هاشيك مدرب الفريق إجراء تدريبات خفيفة للاعبين الذين شاركوا أمام الشارقة، في حين كانت الجرعة مكثفة للعناصر التي غابت عن المباراة، حيث طالب المدير الفني لاعبيه بالتركيز التام منذ البداية، والاستفادة من كل الدروس التي رافقت«الصقور» في الموسم الماضي، وأدت إلى تراجعه إلى المراكز الأخيرة قبل أن يتدارك موقفه في الجولة الأخيرة بالفوز على النصر.

وقال اللاعب أحمد مال الله، إن البداية القوية أمام الشارقة في كأس الخليج العربي، تمنح اللاعبين الدافع القوي قبل لقاء أمام الظفرة، بالرغبة العالية في الحصول على النتيجة الإيجابية، وتدشين مرحلة حصد النقاط مبكرا، رغم أن المواجهة صعبة أمام فريق قوي يسعى للهدف ذاته، موضحاً أن التركيز مطلوب لتجاوز الاختبار الأول في الدوري، مع ضرورة احترام طموحات المنافس، والعمل على الاستفادة من كل الظروف لتحقيق الفوز الأول في ظل المنافسة القوية المتوقعة خلال الموسم الجاري.

وأضاف:«التحضيرات القوية التي خضع لها الفريق في التجمع الداخلي في رأس الخيمة والمعسكر الخارجي في صربيا والدعم الكبير من إدارة النادي والثقة الرائعة من الجهازين الفني والإداري، من المعطيات المهمة التي تعول عليها في المرحلة المقبلة، ونسعى لتأكيد الصورة الجيدة للفريق بعد التعاقدات الجيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب، ونعول كثيراً على مساندة الجماهير لنا في جميع مباريات الموسم الجاري، حتى نعبر إلى بر الأمان في الدوري» .

وحول أهمية الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد في صفوف«الصقور»، قال مال الله:«اللقاء الأول أمام الشارقة في كأس الخليج العربي كشف عن الكثير من الأمور الإيجابية، خصوصاً أن إدارة النادي قامت بخطوات مهمة للتعاقد مع العناصر التي تشكل الإضافة الجيدة في الموسم الجديد، وثقتي كبيرة في أن الفريق قادر على تقديم المردود القوي الذي يقودنا إلى أفضل ما يمكن أن يحقق تطلعات الجماهير في ضربة البداية أمام الظفرة».

واعتبر اللاعب أحمد مال الله وجود 12 فريقاً في الدوري خلال الموسم الجاري دافعاً قوياً لمزيد من الاستماتة في الأداء والإعداد لكل الاحتمالات المتوقعة، وذلك لأن الأمور لا تقبل التهاون، في ظل التوقعات الخاصة بارتفاع المنافسة على النتائج الإيجابية في جميع المباريات.