ليمــا: «أبطــال آســيـــا».. بوابة عودة «الأمبراطور»

وليد فاروق (دبي)

أكد البرازيلي فابيو دي ليما، محترف الوصل ونجم خط هجومه، أن «الإمبراطور» في قمة تركيزه هذا الموسم، من أجل تحقيق نتائج طيبة تفوق المستويات التي حققها الموسم الماضي، وعدم الاكتفاء بالنتائج الجيدة، ولكن المنافسة بقوة على البطولات التي سيشارك فيها الفريق هذا الموسم، علاوة على أن الجميع يتطلعون إلى تحقيق مستويات مشرفة في دوري أبطال آسيا، والتي يعود للفريق للمشاركة فيها بعد طول غياب.

ونجح ليما - هداف الوصل الموسم الماضي - في وضع بصمته في أولى مباريات فريقه هذا الموسم، بمنح فريقه الفوز على ضيفه دبا الفجيرة ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي، بإحرازه هدف الحسم في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، لتنتهي المباراة بالفوز الأول للوصل 3-2.

وكشف ليما عن أن فريقه يخوض منافسات الموسم، بطموحات كبيرة ومغايرة لما قدمه الفريق الموسم الماضي، وبعد معسكر الإعداد القوي الذي خاضه الفريق، بات واضحاً أن جميع اللاعبين في قمة تركيزهم من أجل تقديم موسم استثنائي، وقال: «من المؤكد أننا سنخوض موسماً في غاية الصعوبة، لكن الجميع لديهم رغبة في تحقيق نتائج أفضل عن الموسم الماضي، صحيح أن المنافسة على لقب دوري الخليج العربي صعبة، ولكن هذا لن يثنينا عن السعي للوجود في مكانة متميزة ونأخذ الأمور خطوة خطوة، ربما تكون فرصتنا أكبر في المنافسة على بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي».

وتابع:«في الموسم الحالي أيضاً نشارك في بطولة دوري أبطال آسيا بعد فترة غياب، أعتقد أننا سنقاتل في هذه البطولة القارية، لإثبات جدارتنا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق نتائج متميزة في الدور الأول بدوري المجموعات، سعياً لاحتلال مركز مؤهل للدور الثاني في البطولة، أعتقد أن هذا هو التحدي الأكبر».