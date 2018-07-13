ديشامب.. سنوات «الشهد و الدموع» مع الديوك!

إسترا (أ ف ب)

يتولى ديدييه ديشامب تدريب المنتخب الفرنسي، منذ ستة أعوام، مع 82 مباراة، وهو رقم قياسي على رأس الإدارة الفنية لمنتخب «الديوك».

قائد التشكيلة التي توجت بلقب مونديال 1998 على أرضها، يستعد لقيادة المنتخب غداً في نهائي مونديال روسيا 2018 ضد كرواتيا، وهو النهائي الثاني له في بطولة كبرى، بعدما خسر أمام البرتغال في كأس أوروبا 2016.

تولى ديشامب مهمته خلفاً للوران بلان بعد كأس أوروبا 2012، الدولي السابق المتحدر من إقليم الباسك اختير أسوأ بداية لمدرب على رأس المنتخب الفرنسي منذ 50 عاماً: خمس خسارات وأربعة تعادلات في 13 مباراة «11 هدفاً» لمصلحته مقابل 13 في مرماه»، منها خسارة بثلاثية نظيفة ضد البرازيل خلال مباراة ودية على هامش جولة للمنتخب في أميركا الجنوبية.

خاضت فرنسا الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2014 في البرازيل، خسرت الذهاب بنتيجة صفر-2 في كييف، إلا أن مباراة الإياب تعد محطة فاصلة في مسيرة ديشامب مع المنتخب. في 19 نوفمبر 2013، فاز الفرنسيون على أرضهم 3- صفر، في مباراة سجلها فيها مامادو ساخو.