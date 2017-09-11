معتصم عبدالله (دبي)

خسر منتخبنا الوطني للشباب تجربته الودية أمام رديف نادي النصر 0-2 أمس الأول على ملعب ذياب عوانه في مقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن التحضيرات المستمرة لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، المقررة من 31 أكتوبر حتى 8 نوفمبر المقبلين، حيث وضعت قرعة التصفيات التي سحبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور في أبريل الماضي «أبيض الشباب»، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات البحرين، عمان، نيبال، قرغيزستان (مستضيفة المجموعة).

وأنهى الأبيض الحصة الأولى متأخراً بهدف أحمد المصري، قبل أن يضيف صالح الشحي الهدف الثاني لرديف «العميد» في الحصة الثانية، وخاض الأبيض مباراة أمس الأول بتشكيلتين مختلفتين، بعدما عمد الصربي ليوبينكو درولوفيتش مدرب منتخبنا الاستفادة من المواجهة، بإشراك أغلب اللاعبين المنضمين إلى تجمع الأبيض الحالي.

من جانبه، ذكر خالد داحس المدرب المساعد لأبيض الشباب، أن مواجهة رديف النصر مثلت فرصة للجهاز الفني من أجل الوقوف على مستوى أكثر من لاعب انضموا حديثاً لقائمة المنتخب، بعد غيابهم عن معسكر الإعداد الخارجي خلال فترة الصيف في كرواتيا وسلوفينيا على التوالي، وضمت قائمة الجدد الرباعي محمد سرواش (النصر)، عبدالرحمن صالح (الوصل)، يعقوب يوسف (الامارات)، سيف جاسم (الشارقة).

وذكر داحس أن اللعب أم فئة عمرية أكبر سناً يعود بفوائد فنية كبيرة على لاعبي المنتخب، وأوضح «التجربة جاءت مفيدة للمنتخب، لا سيما وأن المنافس ضم مجموعة من العناصر المعروفة، أمثال الحارس محمد يوسف، فهد حديد، خالد جلال وغيرهم، وأعتقد أن المباراة الأولى بجانب مواجهة رديف شباب الأهلي دبي تدعم برنامج الإعداد للتصفيات».

وأنهى منتخبنا تجمعه الداخلي بخوض مباراة ودية ثانية أمام شباب الأهلي دبي، قبل العودة لخوض تجمعين خلال سبتمبر الحالي وأكتوبر المقبل يخوض خلاله مجموعة من التجارب الدولية، حيث يجري اتحاد الكرة اتصالات مستمرة بشأن الترتيب للمنتخبات التي ستلعب في مواجهة الأبيض، على أن يختتم إعداده للتصفيات بخوض معسكر خارجي و4 مباريات ودية، من 15 أكتوبر ولغاية 30 أكتوبر.

وأكد المدرب المساعد لأبيض الشباب حرص الجهاز الفني على متابعة لاعبي المنتخب خلال انطلاقة منافسات منافسات الموسم الجديد 2017- 2018، والذي يستهل بإقامة مباريات الجولة الأولى لدوري الشباب في 15 سبتمبر الحالي، وتشهد منافسات فئة الشباب التي ينظمها اتحاد الكرة إقامة أربع مسابقات، تشمل الى جانب الدوري، كأس الشباب، ودوري تحت 18 سنة بفئتيه (أ) و(ب)، بجانب كأس الشباب تحت 18 عاماً.