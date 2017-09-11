لوان يكمل مثلث الهجوم في «شباب الأهلي - دبي»

منير رحومة (دبي)

يستعيد فريق «شباب الأهلي - دبي» كلاً من وليد عباس وعبد العزيز هيكل وعبد العزيز صنقور، في مباراته أمام حتا، ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، وذلك بعد أن تغيبوا عن المباراة الماضية أمام الوحدة في كأس الخليج العربي.

من جهة أخرى، انتظم البرازيلي لوان فيانا باتروسينيو، في تدريبات الفريق، بعد أن اجتاز الفحص الطبي، حيث يتوقع أن يكون دعامة قوية للخط الأمامي، ليكمل بذلك مثلث الهجوم الذي يضم السنغالي ماكيت ديوب، والمالدوفي لوفانور هنريكي.

وتتوقف مشاركة لوان أمام حتا، على مستواه خلال التدريبات ورؤية الجهاز الفني لجاهزيته البدنية والفنية.

ويعتبر لوان باتروسينيو (21 عاما) من المواهب البرازيلية الشابة، حيث لعب في صفوف منتخب البرازيل تحت 20 سنة، وسجل هدفين دوليين،، وهو من مواليد ساوباولو، ولعب في صفوف جريميو. وفي حالة نجاحه في الظهور بمستوى جيد، سيكون صفقة رابحة لـ «شباب الأهلي - دبي» لصغر عمره، وإمكانية تسويقه لدوريات أخرى بعوائد مالية مهمة. وتتواصل تدريبات الفريق، تحت قيادة المدرب كوزمين، بعد أن قرر الجهاز الفني إقامة التدريبات في نفس موعد مباراة حتا في الدوري، ليتعود اللاعبون على أجواء الطقس، والحرارة.