6 نجوم ينجحون في «الاختبار الأول»

منير رحومة (دبي)

رغم أن الموسم الكروي لايزال في بدايته، إلا أن ذلك لم يمنع عددا من النجوم من أن يضعوا بصماتهم سريعاً خلال مباريات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، من خلال تسجيلهم الأهداف، أو مساهمتهم بوضوح في فوز فرقهم.

ولم ينتظر البرازيلي مارسيلو المهاجم الجديد في النصر كثيرا لتقديم نفسه إلى جماهير العميد، عندما افتتح التسجيل للأزرق في شباك عجمان في الدقيقة 64، ممهدا الطريق لزملائه لتحقيق الفوز بثلاثية.

والأمر نفسه بالنسبة لمواطنه رومارينهو لاعب الجزيرة الذي سجل أول أهداف «فخر أبوظبي» في الموسم الجديد أمام الظفرة في الدقيقة 48، رغم أن فريقه اكتفى بالتعادل 1/&rlm1. وبدوره، تألق البرازيلي سياو لاعب دبا الفجيرة، وأثبت أنه صفقة رابحة بتسجيله هدفين في شباك الوصل، في تأكيد واضح على إمكانياته الهجومية الكبيرة، بعد أن سبق له التألق من قبل في صفوف أربعة فرق هي الشباب والأهلي ثم اتحاد كلباء.

ويعتبر بذلك سياو ثاني أكثر لاعب بين الأجانب الذين لعبوا في كرة الإمارات، لعبا وتسجيلا بألوان مختلفة مع الأندية، بعد الإيراني جواد كاظميان الذي لعب في صفوف خمسة فرق هي الأهلي والشعب والشباب وعجمان والإمارات.

ولفت البرازيلي فرناندو جابريل لاعب حتا الأنظار في ظهوره الأول بتسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام العين، مساهما بقدر كبير في التعادل الإيجابي الذي حققه فريقه من خارج ملعبه. أما المغربي عبد الغني معاوي لاعب الإمارات، فكانت مشاركته الأولى مع فرقة الصقور موفقة بتسجيل هدف حسم النقاط الثلاث أمام الشارقة وانتزاع فوز ثمين بثنائية في الإمارة الباسمة. وسجل العراقي مهند عبد الرحيم، لاعب الظفرة الجديد، ظهورا ناجحا، بتسجيل هدف التعادل أمام الجزيرة، مسجلا عودة موفقة الى ملاعبنا، بعد أن لعب خلال الدور الأول من الموسم الماضي في صفوف النصر قبل أن يغادر الى العراق.

وبعد المصافحة الأولى لأجانب دورينا، ينتظر أن تكون الجولة الأولى للدوري، فرصة أخرى لبقية اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة البروز والتألق، ليثبتوا إنهم صفقات ناجحة واختيارات موفقة لفرقنا، وذلك قبل أن تراجع الأندية حساباتها خلال الأسابيع التي تسبق غلق باب الانتقالات في 2 أكتوبر المقبل.