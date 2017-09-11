6 نجوم ينجحون في «الاختبار الأول»

منير رحومة (دبي)
رغم أن الموسم الكروي لايزال في بدايته، إلا أن ذلك لم يمنع عددا من النجوم من أن يضعوا بصماتهم سريعاً خلال مباريات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، من خلال تسجيلهم الأهداف، أو مساهمتهم بوضوح في فوز فرقهم.
ولم ينتظر البرازيلي مارسيلو المهاجم الجديد في النصر كثيرا لتقديم نفسه إلى جماهير العميد، عندما افتتح التسجيل للأزرق في شباك عجمان في الدقيقة 64، ممهدا الطريق لزملائه لتحقيق الفوز بثلاثية.
|
ويعتبر بذلك سياو ثاني أكثر لاعب بين الأجانب الذين لعبوا في كرة الإمارات، لعبا وتسجيلا بألوان مختلفة مع الأندية، بعد الإيراني جواد كاظميان الذي لعب في صفوف خمسة فرق هي الأهلي والشعب والشباب وعجمان والإمارات.
|
وبعد المصافحة الأولى لأجانب دورينا، ينتظر أن تكون الجولة الأولى للدوري، فرصة أخرى لبقية اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة البروز والتألق، ليثبتوا إنهم صفقات ناجحة واختيارات موفقة لفرقنا، وذلك قبل أن تراجع الأندية حساباتها خلال الأسابيع التي تسبق غلق باب الانتقالات في 2 أكتوبر المقبل.