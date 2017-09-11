ماراثون زايد الخيري يعانق تاريخ الفراعنة في الأقصر 6 يناير

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، عن تنظيم النسخة الرابعة للحدث بمدينة الأقصر في صعيد مصر، ويقام الماراثون في السادس من يناير المقبل، ويخصص دخل الماراثون لصالح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بصعيد مصر.

جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، بحضور الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وحسين شكري رئيس مجلس أمناء مستشفى شفاء الأورمان، وحسام قباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وأحمد محمد هلال الكعبي عضو اللجنة المنظمة، ومحمد علي عمر المنسق العام للماراثون.

وتعد النسخة الجديدة للماراثون هي الرابعة للحدث في مصر، حيث استضافت العاصمة المصرية القاهرة ثلاث نسخ ماضية، وشهدت نجاحاً منقطع النظير، خاصة النسخة الأخيرة التي شارك فيها أكثر من 80 ألفاً من مختلف الفئات.

ويأتي نقل الحدث من القاهرة إلى مدينة الأقصر في إطار السعي الدائم للمساهمة في كل أعمال الخير بمختلف أنحاء مصر، وتعد مدينة الأقصر واحدة من أهم مدن العالم الأثرية، حيث تحتوي على ثلث الآثار القديمة.