جريزمان: اللقب أهم من جائزة أفضل لاعب

موسكو (د ب أ)

قال المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، إنه لا ينشغل بتتويجه المحتمل بجائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في كأس العالم 2018 لكرة القدم، المقامة حالياً بروسياً، وإنما يهتم فقط بالسعي لتحقيق الفوز على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية المقررة مساء غد، والتتويج بلقب البطولة.

وقال جريزمان أمس خلال وجوده في معسكر المنتخب الفرنسي في إيسترا، شمال غرب العاصمة الروسية موسكو، «هذا لا يشغلني على الإطلاق، وإنما أريد الفوز بكأس العالم.

ويعلن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال، عقب المباراة النهائية المقررة على ملعب استاد «لوجنيكي».

ويعد جريزمان ضمن قائمة المرشحين في عملية التقييم التي تجريها مجموعة الدراسات الفنية بالاتحاد الدولي للعبة «الفيفا».

ومع ذلك، يتصدر الفرنسي كيليان مبابي والكرواتي لوكا مودريتش قائمة المرشحين للفوز بالجائزة.

وقبل أربعة أعوام، توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في مونديال البرازيل 2014، رغم هزيمة منتخب بلاده في النهائي أمام نظيره الألماني.

وكان زين الدين زيدان اللاعب الفرنسي الوحيد الذي توج بالجائزة، وذلك في نسخة 2006 بألمانيا، التي اختتمت بهزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الإيطالي بضربات الجزاء الترجيحية.