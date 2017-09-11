«جرين آي تي» .. الدمج بين الاقتصاد والبيئية مصدر الريادة

حسونة الطيب (أبوظبي)

حلت الشركة الألمانية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات، في الترتيب الثالث في مؤشر «فاينانشيال تايمز 1000»، بنسبة نمو في عائداتها قدرها 13159%، إلى 305 ملايين يورو في الفترة بين 2012 إلى 2015، لتصبح من بين أسرع الشركات الناشئة نمواً في أوروبا. وتقدر القوة العاملة في الشركة التي يعود تاريخ إنشائها للعام 2012، بنحو 980 من العاملين في مقرها بمدينة دورتموند، واحداً من أكبر مراكز التقنية في أوروبا.

وهي الشركة الأولى من نوعها التي تجمع بين الاقتصاد والبيئة، بما تملكه من مفاهيم راسخة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بالنسبة لتقنية المعلومات وخدمات الطباعة، من أجل توفير حماية آمنة للبيئة. وحققت «جرين آي تي»، عائدات مبيعات قدرها 24.3 مليون يورو في 2015، مع تحقيق نمو ناهز 20% في 2016. وتمكنت الشركة من التفوق على 13 ألف شركة حول ألمانيا، لتحل في مقدمة شركات تقنية المعلومات.

وقال أندرياس هيرمان، المدير التنفيذي للشركة: «تمكنت الشركة من تحقيق نمو قوي في 2015، بمبيعات وصلت إلى 24.3 مليون يورو. ويُعزى هذا النجاح، للطلب المتصاعد لخدمات تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بأمن المعلومات».

وفي غضون ذلك، شهد تهديد هجمات القرصنة الإلكترونية، من خلال الروبوتات المشفرة والوكالات الحكومية والمستشفيات، زيادة تجاوزت 300% في 2016 بالمقارنة مع 2015، بمعدل أكثر من 4 آلاف هجمة يومياً. وتقوم «جرين آي تي»، بدورها بمساعدة الشركات على تركيب وتجربة الجدران النارية ومفاهيم الأمن، بهدف تأمين مستقبلها. وتهدف الشركة، لجعل استخدام البيانات وتقنية الاتصال، صديقة للبيئة ومحافظة على الموارد، خلال فترة الإنتاج والتشغيل والتخلص من الأجهزة. ومن المفاهيم الأخرى، ترشيد استهلاك الطاقة، باستخدام تقنية المعلومات مثل، استبدال سفريات العمل، بالمؤتمرات التي تعقد عبر شبكات الفيديو.