«فودافون» تستثمر ملياري يورو في شبكات ضوئية ألمانية

نيوبوري (د ب أ)

أعلنت شركة الاتصالات البريطانية العملاقة «فودافون» أمس، اعتزامها استثمار نحو ملياري يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، لتقديم خدمات شبكات الألياف الضوئية فائقة السرعة في ألمانيا، كجزء من خطتها الاستثمارية المعروفة باسم «خطة استثمار الجيجابايت».

ومن المتوقع أن توفر الخطة الجديدة شبكات اتصال فائق السرعة بقدرة 13.7 مليون جيجابايت لكل من العملاء الأفراد والشركات، مع إحداث ثورة في الخبرة الرقمية لكل من المنازل والشركات في ألمانيا من خلال توفير خدمة اتصال بسرعة تصل إلى واحد جيجابايت في الثانية الواحدة.

وأشارت «فودافون» إلى أن «خطة استثمار الجيجابايت تتكون من ثلاث مبادرات متصلة وهي «جيجا بيزنس» للشركات و«جيجا مونيسابيلاتي» للإدارات المحلية ثم «جيجا-كيبل». ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في زيادة وتيرة نمو إيرادات خدمات الشركة في ألمانيا على المدى المتوسط بما يتراوح بين نقطة ونقطتين مئويتين.