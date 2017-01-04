مسار الفورمولا1 يستضيف الدراجات والجري

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت حلبة مرسى ياس برامجها التدريبية اليومية الهادفة إلى تهيئة المتسابقين وتحضيرهم لخوض منافسات سباق ترايثلون ياس، الذي يقام بدعم من مبادرة «أكتف لايف» من ضمان، وذلك في إطار تشجيع عشاق الرياضة واللياقة البدنية على الانضمام إلى مئات المشاركين في سباق التراثليون الذي ينطلق بعد 6 أسابيع.

كما تقدم حلبة مرسى ياس حصرياً إلى المشاركين برنامجاً تدريبياً لمدة 7 أيام، قبل بدء السباق، بهدف منح الرياضيين المبتدئين والمحترفين فرصة مميزة لإعداد أنفسهم واختبار قدراتهم على مسار الحلبة، وتحت ظروف وعوامل تماثل أجواء السباق.

وتستضيف حلبة مرسى ياس سباق الترايثلون المفضل لدى المتسابقين المبتدئين في المنطقة يوم 17 فبراير المقبل، والمكون من 3 سباقات وهي السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري، والذي يضم مسافات مختلفة تناسب جميع الفئات المشاركة من الرياضيين المحترفين والمبتدئين الصغار والأشخاص المشتركين للمرة الأولى.

ويقام سباق ترايثلون 2017 بشكل حصري على مسار سباق الفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس ومناطق مختلفة في جزيرة ياس. وتبدأ فعاليات الحدث الرياضي بسباق السباحة المكون من لفة واحدة أو لفتين لمسافة 750 متراً وذلك بحسب الفئة العمرية، تسودها أجواء حماسية تعلو أثناءها هتافات الجماهير الموجودين في منطقة سيارات الفورمولا1، ويليها سباق الدراجات الهوائية المكون من 4 أو 7 لفات، تجري فعاليته على مسار الفورمولا1 الممتد لمسافة 5.55 كم، ومن ثم ينطلق وبسرعة سباق الجري على مضمار الحلبة الذي يتكون من لفة واحدة أو اثنتين على المسار المخصص لسباق الفورمولا1 وياس مارينا بروميناد.