الصين تعتزم حظر السيارات العاملة بالوقود

بكين (أ ف ب)

أعلنت الصين أنها تعمل على وضع جدول زمني «لحظر» إنتاج وبيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، في تحد هائل لأول سوق للسيارات في العالم، في وقت تستعد لفرض حصص من السيارات النظيفة على الشركات المصنعة.

فهل تكون بكين على استعداد لتحذو حذو فرنسا وبريطانيا اللتين كشفتا مؤخرا عن عزمهما حظر بيع السيارات العاملة بالديزل والبنزين في أسواقهما بحلول العام 2040؟.

يؤكد العملاق الآسيوي حرصا منه على تشديد مكافحة التلوث، أنه يدرس الأمر بجدية، وقال نائب وزير الصناعة شين غوبين، في نهاية الأسبوع الماضي، أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات «باشرت أبحاثا» حول هذا الموضوع و«ستضع جدولا زمنيا على ارتباط بالإدارات المعنية».

وسيطال هذا الإجراء بصورة رئيسية السيارات العاملة بالبنزين، إذ أن سيارات الديزل محدودة الانتشار في الصين. وقال شين، في كلمة ألقاها أمام منتدى للسيارات في تيانجين (شرق) ونقلته وسائل الإعلام الحكومية، إنه «سيترتب على الشركات التزاما بالمطالب المفروضة، تحسين مستوى الاقتصاد في الطاقة في السيارات التقليدية والعمل بشكل نشط على تطوير السيارات العاملة بالطاقات النظيفة».