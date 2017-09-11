مصر تستعد لحزمة إجراءات تنعش سوق المال في 6 أشهر

القاهرة (رويترز)

قال محمد فريد، رئيس بورصة مصر، إن هناك حزمة جديدة من الإجراءات والآليات لإنعاش السوق وزيادة أحجام التداول خلال ستة أشهر، إلى جانب قيد شركات كبيرة في البورصة.

وأضاف فريد في مقابلة مع رويترز أن الحزمة الجديدة تشمل تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة قبل نهاية العام وليس البيع على المكشوف غير المغطى، فضلاً عن السعي لتداول وثائق صناديق الاستثمار المغلقة وتعديل قواعد صناديق المؤشرات وتقليص زمن الإيقاف المؤقت للأسهم 50%.

وتابع فريد أن الحزمة تتضمن تفعيل العقود المستقبلية وعقود الخيارات على المدى القصير بجانب القيام بجولات ترويجية خارجية لجذب استثمارات جديدة وعقد مؤتمر للطروحات الأولية. وتستلزم معظم قرارات بورصة مصر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها قبل تفعيلها.

وقال لرويترز «نعمل على المدى القصير (خلال ستة أشهر) على تعميق السوق وزيادة معدلات التداول بشكل مكثف من خلال استحداث آليات جديدة للتداول وتبسيط إجراءات التداول الحالية. سنخفض زمن إيقاف التداول المؤقت على الأسهم 50 بالمئة إلى 15 دقيقة اعتباراً من جلسة تداول اليوم الثلاثاء».