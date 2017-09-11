النفط يرتفع وسط أنباء عن مناقشة تمديد خفض الإنتاج

طوكيو، سنغافورة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعدما ناقش وزير النفط السعودي احتمال تمديد الاتفاق العالمي على خفض إمدادات النفط بعد مارس 2018 مع نظيريه الفنزويلي والكازاخستاني. وساعدت أنباء المحادثات يوم الأحد على تبديد أثر الضغوط النزولية على أسعار النفط، وسط مخاوف من احتمال تضرر الطلب على الطاقة بشدة جراء الإعصار إيرما وتبعاته.

وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة تسليم أكتوبر المقبل 41 سنتاً، أو ما يعادل 0.9%، إلى 47.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش، بعدما هبط 3.3 بالمئة يوم الجمعة. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود نوفمبر 30 سنتاً، أو 0.6%، إلى 54.08 دولار للبرميل بعدما انخفض عند التسوية السابقة 1.3%.

وقالت وزارة الطاقة السعودية إن الوزير خالد الفالح، اتفق مع نظيره الكازاخستاني على أن خيار تمديد جهود إعادة التوازن للسوق، ستتم دراسته في الوقت المناسب.

وقال مسؤول في وزارة التجارة اليابانية أمس، إن شركة أرامكو السعودية العملاقة ستضيف 1.9 مليون برميل من الخام لمخزوناتها التي تحتفظ بها في اليابان غداً الأربعاء. وتأتي الخطوة في الوقت الذي ترفع فيه اليابان اعتباراً من الشهر الحالي طاقة تخزين الخام التي تعيرها لأرامكو مجاناً بنسبة 30% إلى 8.2 مليون برميل بموجب اتفاق مسبق بين البلدين.