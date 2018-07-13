أمينة ثاني: «كرات» المونديال لا تقدر بثمن

شمسة سيف (أبوظبي)

أمينة ثاني، مسؤولة النشاط الرياضي في تعليمية إمارة عجمان تملك سجلاً رياضياً عريقاً مع الرياضة، وبالتحديد مع الكرة الطائرة، في عام 1978 أسست أول فريق لكرة الطائرة للبنات بنادي الشعب، وفي 1994 أسست فريقاً نسائياً آخر لنفس اللعبة في نادي الوصل، وهي عضو مجلس إدارة سابق في اتحاد الطائرة، كما عملت مسؤولة عن نشاط الطائرة في نادي الوحدة من الفترة 2014-2017.

أما في الوقت الراهن، فهي تعمل على إعداد فريق الناشئات لـ 2020.

وامتداد لعشقها الرياضة تقوم بتجميع كرات كأس العالم، حيث تتزين خزائنها بـ «تيمجايست» كرة المونديال الألماني، «أديداس جابولاني»، كرة مونديال جنوب أفريقيا، «أديداس برازوكا» كرة مونديال البرازيل، وحتى النسخة الجديدة لكرة مونديال روسيا «أديداس تيليستار».

وتقول: من الجميل أن يمتلك الشخص إرثاً رياضياً عالمياً، لأنه بعد عدة سنوات، سيدرك من حولك قيمة هذه الكرات الذي كانت جزءاً من حدث رياضي عالمي كبير، واحتفاظي بمجموعة من كرات بطولات كأس العالم سببه عشقي للرياضة الأكثر شعبية في العالم، لأنني بالفعل أحب كرة القدم، وأتابع مبارياتها.

وتابعت: قد أكون مختلفة عن غيري في أسلوب مشاهدتي لمباريات كأس العالم خصوصا في النسخة الحالية، حيث إني أفضل مشاهدة المباريات وحدي، مع رفع الصوت إلى أقصى حد، للاستمتاع بكل لحظة من المباراة، كما أنني أحرص على مشاهدة الأستوديو التحليلي قبل انطلاقة المباراة وبعدها، وأحرص أيضاً على مشاهدة ملخص المباريات، وما يصاحبه من فقرات منوعة، لأن المونديال يعتبر حدثاً كروياً فريداً، حيث لا تقتصر المتعة على مشاهدة المباريات، بل يمكننا أيضا رؤية عادات وتقاليد مختلف الشعوب خلال الشاشة الصغيرة، والتعرف على ثقافاتهم من خلال المتابعات الحية والمتنوعة من قبل القنوات الرياضية.

وحول ذكريات بطولات كأس العالم تقول أمينة ثاني: تبقى الذكرى الأجمل هي صعود الأبيض إلى نهائيات مونديال 90 في إيطاليا، إنه الإنجاز التاريخي الذي طالما حلمنا أن يتكرر، نتمنى أن يحجز منتخبنا مقعده في مونديال 2022، بعد الصدمة الأخيرة بعدم التواجد في المونديال الحالي.

وأشادت أمينة ثاني بطاقم التحكيم الإماراتي بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله وقالت: نوجه الشكر والتقدير لحكامنا في روسيا الذين تألقوا في إدارة بعض مباريات المونديال، نتمنى أن يكونوا سفراء دائمين لنا في مثل هذه البطولات الكبرى.